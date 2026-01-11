Спорт:

Барселона защити Суперкупата срещу Реал Мадрид в луд-луд мач с много голове

Барселона победи Реал Мадрид с 3:2 и триумфира във финала за Суперкупата на Испания, който се проведе на стадион „Крал Абдула“ в Джеда, Саудитска Арабия. В герой за каталунския гранд се превърна Рафиня. Бразилецът блесна с две попадения, а едно добави неостаряващият Роберт Левандовски. Точни за "кралете" бяха Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия. По този начин Барас защити трофея си от миналогодишното издание.

Рафиня блести за Барса

Вини Жуниор започна много активно срещата. В 14-ата минута той излезе сам срещу Жоан Гарсия и стреля, но вратарят се справи. Отговорът на "блаугранас" дойде в 27-ата минута, когато Куртоа изби шут на Рафиня. Малко по-късно стражът на каталунците пак трябваше да показва рефллекс, за да спре Гонсало Гарсия. В 35-ата минута Рафиня не намери целта от изгодна позиция.

Лудница в края на първата част и уникален гол на Винисиус

След 60 секунди бразилецът се реваншира с прецизен изстрел за 1:0. Лопес и Ямал пропуснаха да удвоят, преди да започне голово шоу в продължението на първата част. Първо Винисиус направи на пух и прах отбраната на Барса по фланга, навлезе навътре и отправи хубав удар за 1:1. 2 минути бяха нужни на "лос кулес" да отговорят.

Рафиня е големият герой!

Педри изведе Левандовски, който не се нуждаше от втора покана, за да вкара за 2:1. В шестата минута на добавеното време Гарсия показа съобразителност при отбита топка в гредата след центриране от корнер и реализира по интересен начин за 2:2. В началото на второто полувреме Жоан Гарсия отново разочарова Винисиус. Последваха груби моменти на терена. Родриго и Ямал изтърваха по един шанс. В 73-тата минута, с помощта на рикошет, Рафиня изведе Барса напред - 3:2. Де Йонг получи червен картон в 91-вата минута за груб фал срещу появилия се от скамейката Мбапе. В заключителните минути Рашфорд стреля в аут сам срещу Куртоа. Веднага след това Карерас направи непростим пропуск.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
