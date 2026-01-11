Лайфстайл:

Наеми, болници и дискриминация: Какво прогони 11 000 българи от Великобритания?

11 януари 2026, 22:00 часа 438 прочитания 0 коментара
Дълги години Великобритания беше „обетованата земя“ за хиляди българи, търсещи по-добро заплащане и сигурност. Днес обаче картината е коренно различна. Данните за периода до юни 2025 г. разкриват рязък и исторически обрат: балансът между пристигащи и заминаващи българи се накланя категорично в полза на завръщането в родината.

Числата, които чертаят нова реалност

Според последната статистика, за едногодишния период до средата на 2025 г., близо 11 000 български граждани са напуснали Обединеното кралство. В същото време броят на новопристигащите е паднал под 4 000 души. Този силно отрицателен миграционен баланс не е инцидентен – българите вече се нареждат като третата по големина европейска група, която масово напуска страната, изпреварена само от румънците и поляците.

Анализаторите са единодушни: вече не говорим за сезонно движение или временен отлив, а за дълбока структурна промяна в миграционните нагласи.

Ценовата примка и „болната“ здравна система

Защо българите си тръгват? Отговорът се крие в комбинация от икономически и социални фактори, които правят живота на Острова все по-труден за поддържане.

Скъпият живот: Рязкото поскъпване на наемите, енергията и хранителните стоки буквално „изяжда“ доходите. За много мигранти заплатите вече не са достатъчни, за да покриват базовите нужди и да позволяват спестявания.

Здравната криза: Националната здравна служба (NHS) се намира в критично състояние. Дългите листи на чакащи за специалисти и затрудненият достъп до спешна помощ карат много наши сънародници да се чувстват несигурни за здравето си.

Административен натиск: Все по-често се съобщава за случаи на дискриминационно отношение и засилен натиск върху мигрантите по отношение на социалните помощи. Редица българи споделят за получени писма с искания за връщане на вече изплатени средства, което създава атмосфера на несигурност.

Изходът на европейците: Регионален феномен

Българите не са единствените, които преосмислят бъдещето си на Острова. Най-голямата вълна на напускащи се наблюдава при румънците – близо 37 000 души за година. При тях факторът е и силният икономически подем в северната ни съседка, където по-високите заплати и достъпните жилища се оказват по-привлекателни от британската несигурност.

Тенденцията се допълва от масовото заминаване на поляци, италианци, испанци и французи. Това е ясен сигнал, че Великобритания ускорено губи позициите си на притегателен център за европейската работна сила, докато държавите от Източна и Централна Европа стават все по-конкурентоспособни.

С изтичането на работна ръка и квалифицирани кадри, Обединеното кралство е изправено пред ново предизвикателство, докато за България се отваря възможност да интегрира обратно хиляди свои граждани с натрупан опит в чужбина, предава БТВ. 

