Наско Сираков повел офанзива на клубове от Първа лига срещу ниските ТВ права?

12 януари 2026, 00:35 часа 480 прочитания
Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков е повдигнал темата за договора за телевизионни права на срещата на клубовете от Първа лига с Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига в Бояна в петък. Информацията е на колегите от "Тема Спорт". Легендарният нападател на "сините" е защитил теза за повишаване на парите, като е бил подкрепен от финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов, а глас е заявил и изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов.

Клубовете искат повече пари от ТВ права

Всички те са били категорични, че така повече не може да се продължава и че условията в момента са крайно неприемливи за клубовете. Затова и настояват за индексация на контракта, който е до юни 2029 година, пишат от "Тема Спорт". Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо е бил категоричен, че ще съдейства за разговор с телевизията, държаща правата, за стартиране на преговори в тази насока. Клубовете и централата са се разбрали това да се случи на 17 февруари (вторник), когато се предвижда среща с „Нова Броудкастинг Груп“.

Окачените бутонки

Наско Сираков и голяма част от останалите клубове в Първа лига, присъствали на сбирката в Бояна в петък, са били категорични, че парите, които получават, са твърде малко. Очаква се в края на този сезон сумата от ТВ права да е 7,5 милиона лева, която да се раздели между 16-те тима. До края на договора – юни 2029 г. парите ще се повишават с по половин милион лева, за да достигнат 9 милиона за последния сезон 2028/29.

Георги Иванов е бил категоричен, че е с вързани ръце. Ако сега централата се откаже от контракта, по негови думи ще трябва да плати доста сериозна неустойка. Според запознати тя е в размер на 30 милиона лева. "В разгорещения разговор представителите на клубовете от Първа лига дори са били категорични, че може и да се стигне до недопускане на камерите на телевизията до стадионите. Като водещите отбори са напомнили, че зад тях стои солидна фенска маса", пишат още от "Тема Спорт".

Джем Юмеров
