Иран в пламъци: Над 100 жертви, интернет затъмнение и заплаха от военен сблъсък със САЩ

Иран е изправен пред една от най-тежките си кризи от десетилетия. Вече втора седмица антиправителствените демонстрации, породени от икономическия колапс и рекордната девалвация на местната валута, ескалират в открити сблъсъци между гражданите и силите за сигурност. Равносметката до момента е кървава: най-малко 116 загинали и над 2600 ранени, по данни на базирана в САЩ правозащитна организация.

Гласът на улицата: „Искаме свобода“

В столицата Техеран площадите „Херави“ и „Пунак“ се превърнаха в епицентър на съпротивата. През нощта хиляди скандираха „Иран! Иран!“ и призоваваха за край на теократичното управление, под съпровода на оглушително думкане по тенджери и фойерверки – символичен акт на гражданско неподчинение.

Във втория по големина град – Машхад, Би Би Си съобщава за ожесточени сблъсъци. Реалният мащаб на събитията обаче остава трудно установим, тъй като властите наложиха пълно прекъсване на интернет, което продължава вече над 60 часа. Целта на режима е ясна – да се попречи на разпространението на кадри с полицейско насилие към останалия свят.

Геополитически шахмат: САЩ обмислят удар

Протестите в Иран бързо прераснаха от вътрешен проблем в международен конфликт. Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп изрази подкрепа за демонстрантите в своята социална мрежа Truth Social, заявявайки, че „Иран гледа към свободата“ и САЩ са готови да помогнат.

По-тревожни са съобщенията на New York Times и Wall Street Journal, според които Тръмп вече е разгледал конкретни военни опции за намеса. Държавният секретар Марко Рубио е провел консултации с израелския премиер Бенямин Нетаняху, а Израел е приведен в състояние на повишена бойна готовност.

Отговорът на Техеран не закъсня. Председателят на парламента Мохамад Багери Галибаф предупреди, че всяка американска атака ще бъде посрещната с ответен удар срещу Израел и американските бази в региона, определяйки ги като „легитимни цели“.

Монархията се завръща в дискурса

На фона на хаоса, наследникът на последния ирански шах – Реза Пахлави, който живее в изгнание, отправи емоционален призив към народа си: „Останете по улиците. Сърцето ми е с вас. Скоро ще бъда до вас“. Неговото изявление вдъхна допълнителна увереност на диаспората, която организира масови протести в Лондон, Берлин и Вашингтон. „Искаме да бъдем техния глас, защото те нямат интернет“, споделят иранци в британската столица.

Позицията на България

Българското Министерство на външните работи (МВнР) реагира своевременно на ескалацията. Поради масово отменени полети и реалната опасност от разрастване на военните действия, министерството препоръча на българските граждани категорично да се въздържат от пътувания до Иран, а тези, които вече са там, да следят внимателно ситуацията и да избягват места с масови струпвания.

