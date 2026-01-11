Културният феномен без признание: Ще спечели ли "Грами" през 2026 година?

Ще спечели кей-попът (южнокорейската поп музика) първата си награда "Грами" през 2026 г.? Възможно е, но е сложно, смятат експерти, цитирани от Асошиейтед прес. Две неща могат да бъдат верни едновременно. Кей-попът е неразделна част от световната поп култура, но отдавна е подценяван от институции като американската Национална звукозаписна академия, която присъжда наградите "Грами".

Снимка: iStock

Кей-поп артистите

Изпълнителите на кей-поп имат силно присъствие на международната музикална сцена и са получавали номинации за водещите отличия за музика, но никога не са печелили заветното "грамофонче".

Това може да се промени на церемонията за наградите "Грами" следващия месец.

Още: Шер и Уитни Хюстън получават почетни награди "Грами"

Песни, издадени от кей-поп артисти - или артисти, свързани с този жанр, за първи път получиха номинации във водещите категории.

Розе - една от четирите изпълнителки от момичешката група "Блекпинк", стана първият кей-поп изпълнител, номиниран в категорията за запис на годината. Тя получи номинация за мегахита си "APT.", записан съвместно с любимеца на наградите "Грами" - Бруно Марс.

В категорията за песен на годината също за първи път има номинирани кей-поп изпълнители. Освен Розе с APT. в нея ще се съревновава песента "Golden" на измислената момичешка група "Хънтрикс" от хитовия анимационен филм "Кей-поп: Ловци на демони" на Нетфликс.

Още: Кралицата на диското Дона Съмър получи посмъртно престижна награда

Момичешката група Katseye, сформирана от HYBE - развлекателната компания, която стои зад кей-поп сензацията BTS и много други международни изпълнители, е номинирана за най-добър нов изпълнител.

Арум Джон, асистент-професор по корейски изследвания в Университета на Аризона и автор на K-pop Fandom: Performing Deokhu from the 1990s to Today, казва, че по-голямата част от тези номинации й се струват по-скоро "детериториализирана, хибридна идея за кей-поп, отколкото признание за жанра".

Розе, макар да е продукт на системата за обучение на кей-поп айдъли, а "APT.' да съдържа някои корейски мотиви, "песента не изглежда като локализирана кей-поп продукция", казва Джон. Същото важи и за момичешката група

Katseye, която е обучена и продуцирана от HYBE, но е насочена повече към западните фенове и слушатели.

Снимка: Getty Images

Джон отбелязва, че както "APT.", така и песента "Gabriela на Katseye", които са номинирани заедно с "Golden" в категорията за най-добро изпълнение на поп дует/група - изглеждат по-малко кей-поп от други жанрови песни, които са могли да бъдат номинирани през годините.

Още: Защо Тейлър Суифт не получи нито една номинация за наградите "Грами"

По думите на експертката същото важи и за музиката на "Кей-поп: Ловци на демони". "Тя е много подобна на "APT." в това, че черпи вдъхновение от корейската култура, където кей-попът служи като идея, отправна точка или мотив, създавайки алтернативи или нови възможности".

Матийо Бербиге, гостуващ асистент-професор по корейски изследвания в университета "Карнеги Мелън", посочва, че тези номинации за "Грами" за кей-поп се различават от предишните, защото песните "Golden" и "APT." и групата Katseye се отличават с "фактор на мейнстрийм популярна музика". "Това показва, че кей-попът вече не се счита за нещо нишово. Сега, когато мислим за поп музиката като цяло, мислим и за кей-попа като част от нея", казва Бербиге.

Бърни Чо, експерт в индустрията и президент на южнокорейската агенция DFSB Kollective, е съгласен, че номинираните имат международна, мейнстрийм привлекателност. "Всички номинирани представляват един вид "пост айдъл кей-поп", в смисъл, че Розе, трите дами от "Хънтрикс" и Katseye представляват глобализираната версия на кей-попа, където "K"-то има много силно присъствие, но някои хора може да твърдят, че е беззвучно", посочва Чо.

Още: Всички го имитират: Глобалният хит, който завладя целия свят (ВИДЕА)

Снимка: iStock

"Песните не са непременно за Корея, на Корея, от Корея, а просто отвъд Корея", допълва той. Това е празник и доказателство за това колко разнообразен и динамичен е станал кей-попът", допълва той.

В продължение на години Националната академия за звукозапис е пренебрегвала кей-поп изпълнители, които са поставили рекордни стандарти, като BTS, Seventeen и Stray Kids, смята Арум Джон. "Мисля, че една от основните причини е, че западният свят все още е има силна съпротива към текстове, които не са на английски език", казва тя.

"Не ме изненадва, че музиката на APT. и Katseye, която съдържа предимно английски текстове и изглежда по-малко кей-поп, беше номинирана", продължава тя.

Бербиге допълва, че "това е отражение на тенденциите в кей-попа днес: фактът, че има все по-малко корейски и все повече английски".

Още: Кендрик Ламар и Лейди Гага първенци по номинации за "Грами"

Възможно е да има и допълнителен фактор.

Тамар Херман, музикален журналист и автор на "Notes on K-pop", посочва, че много критици и представители на индустрията смятат 2025 г. за незабележителна година за новата поп музика в САЩ - факт, който беше потвърден в доклада на Luminate за първата й половина.

"Да, това е голям момент за кей-попа, но е толкова закъснял. Тези признания са по-скоро знак за това колко зле се е представила музикалната индустрия в САЩ тази година, че се налага да се обръщаме към външни източници", казва Херман.

Снимка: iStock

Според нея признанието за корейската развлекателна индустрия от страна на американската развлекателна индустрия е по-скоро символ на отслабването на културното господство на САЩ, отколкото на това, че "кей-попът е наистина добър, защото той е наистина добър от много дълго време".

"Всичко това е признание за глобалното подобрение в разказването на истории, за глобалното подобрение в създаването на вкус.

Не искам да го омаловажавам. Всички тези песни са универсално приятелски, достъпни и добри поп песни", казва още Тамар Херман.

Ако не бяха такива, слушателите нямаше да ги харесват.

"Много е очевидно, че те не са просто изпълнители. Те са артисти. Те са певци. Те са композитори", казва Чо.

"Мисля, че въпросът дори не е дали или кога. Въпросът е кой и колко", допълва той.

Още: Бритни Спиърс повече няма да пее в САЩ, готви изненада за феновете

Снимка: iStock

Другите не са толкова категорични.

"Трудно е да се предскаже. За мен е по-вероятно Golden да спечели", казва Бербиге.

"Да и не", отговаря Херман. Според нея това зависи от променящата се и нестабилна дефиниция за кей-поп. В крайна сметка, "Хънтрикс" е измислена момичешка група от анимационен филм, която не е дебютирала чрез системата на кей-поп музикалната индустрия. Би ли означавала победата на песента им Golden победа за кей-попа? Това е въпрос на мнение.

Източник: БТА