Така се влиза в новата година: Байерн Мюнхен напомпа мускули с 8 гола срещу Волфсбург

Байерн Мюнхен започна новата година с погром с 8:1 срещу Волфсбург и поведе с 11 точки на Борусия Дортмунд в германското първенство по футбол. "Жълто-черните" завършиха наравно 3:3 с Айнтрахт Франкфурт в първия мач от 16-ия кръг в петък.

Майкъл Олисе записа два гола и две асистенции, Луис Диас добави гол и три асистенции, а останалите попадения бяха дело на Хари Кейн и Леон Горецка. Килиан Фишер и Моритц Йенц пък си отбелязаха автоголове за Волфсбург, който временно изравни за 1:1 чрез Дженан Пейчинович.

Непобеденият Байерн записа 14-а поредна победа и има само две равенства, а освен това е със забележителна голова разлика от +51 (63:12). Баварците ще преполовят официално сезона в Бундеслигата с гостуване на Кьолн в средата на следващата седмица.