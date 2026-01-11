Спорт:

Така се влиза в новата година: Байерн Мюнхен напомпа мускули с 8 гола срещу Волфсбург

11 януари 2026, 21:27 часа 219 прочитания
Така се влиза в новата година: Байерн Мюнхен напомпа мускули с 8 гола срещу Волфсбург

Байерн Мюнхен започна новата година с погром с 8:1 срещу Волфсбург и поведе с 11 точки на Борусия Дортмунд в германското първенство по футбол. "Жълто-черните" завършиха наравно 3:3 с Айнтрахт Франкфурт в първия мач от 16-ия кръг в петък.

 

Майкъл Олисе записа два гола и две асистенции, Луис Диас добави гол и три асистенции, а останалите попадения бяха дело на Хари Кейн и Леон Горецка. Килиан Фишер и Моритц Йенц пък си отбелязаха автоголове за Волфсбург, който временно изравни за 1:1 чрез Дженан Пейчинович.

 

Непобеденият Байерн записа 14-а поредна победа и има само две равенства, а освен това е със забележителна голова разлика от +51 (63:12). Баварците ще преполовят официално сезона в Бундеслигата с гостуване на Кьолн в средата на следващата седмица.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Бундеслига Волфсбург
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес