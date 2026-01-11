5 зодии, които трябва да внимават в любовта през януари 2026

Много хора започват януари почти в еуфория. Уви, надеждата за ново начало винаги може да е малко илюзорна. Ето кои са зодиите, които е възможно да бъдат подведени в любовта през първия месец на 2026.

Телец

Ако трябва да бъдем честни, в любовта Телецът може да бъде малко повърхностен. Той често се оказва привлечен от външния вид. Този подход се отразява изключително негативно на представителите на земния знак, защото те често се влюбват в напълно неподходящи за тях хора. Телците трябва да внимават повече от другите знаци, защото изборът им се основава на напълно погрешни възгледи.

Още: Хороскоп за днес, 11 януари: Неделя прави Телците царете на дивана, а Водолеите – пленници на мислите си

Рак

Раците обичат идеята за любовта, за семейството, спокойствието. Те често допускат грешката да си "покажат картите" твърде рано и са лоялни до болка. Дори да бъдат изоставени, те продължават да обичат човека, който ги е наранил. Те прощават предателството и измяната. Често срещат партньори тирани и манипулатори. Когато създадат семейство, Раците се отказват напълно от себе си.

Везни

Още: Хороскоп за утре, 11 януари: Стрелците ще са на кеф, но Везните ги чака голям рев

Везните жадуват за комплименти, а през януари енергията им е доста ниска и имат нужда от допълнително внимание. Ето защо представителите на този знак трябва да бъдат внимателни, за да отличат манипулаторите от хората, които са искрени с тях.

Водолей

В началните етапи на връзките си Водолеите рядко допускат грешки, но тогава те сякаш минават през минно поле. Първото нещо, което си струва да се отбележи, е ревността на Водолея. С течение на времето представителите на този знак започват да мислят, че човекът до тях им принадлежи изцяло. Водолеите често ограничават свободата на своите партньори и това може да доведе до раздяла, особено този януари.

Риби

Още: Сектор банкрут: Ето кои зодии ще останат без пари в края на януари

Рибите трябва да бъдат внимателни във всички аспекти на любовта, защото ще са като магнит за неприятности през целия месец. Те често изпадат в изключително нелепи ситуации, защото са подвластни единствено на чувствата си. Януари ще предложи доста заблуди и препятствия за представителите на тази зодия.

Фаза на Луната и аспект на деня на 10 януари 2026 г. Възможност за растеж