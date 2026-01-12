Великобритания обмисля да даде от най-новите си ракети с голям обсег на Украйна

Великобритания обяви намерението си да разработи нова мощна балистична ракета за Украйна, която да е способна да унищожава руски цели дълбоко зад вражеските линии, съобщава The Sun. Въпросните ракети са „Nightfall“, за които се твърди, че са способни да носят 200-килограмови бойни глави и имат обсег от почти 500 км, „достатъчно, за да ударят Москва от бойното поле“.

„Обединеното кралство търси фирми за проектиране, разработване и доставка на първите три ракети за тестово изстрелване по договор на стойност 9 милиона паунда“, се казва в изявлението. Журналисти пишат, че намерението за производство на ракети за Украйна е потвърдено от министъра на отбраната Джон Джили, който е бил в Киев в четвъртък, когато Русия е извършила въздушна ракетна атака и атака с дрон. Той си спомни и как влакът му е трябвало да спре аварийно, след като са се задействали сирените за въздушна тревога.

„Това беше сериозен момент и сурово напомняне за залпа от дронове и ракети, които удрят украинци при температури под нулата. Няма да толерираме това и възнамеряваме да предоставим на украинците съвременни оръжия, когато те се съпротивляват“, каза Гили.

Британски ракети Nightfall за Украйна

Както УНИАН съобщи по-рано, Гили заяви още в началото на септември 2025 г., че Обединеното кралство може да прехвърли нови балистични ракети Nightfall на Украйна, след като разработването им бъде завършено. Експертите предположиха, че ракетата ще следва квазибалистична траектория, маневрирайки по време на крайната фаза на полета. Това би осигурило висока точност с грешка от не повече от 5 метра.

Беше отбелязано, че пусковата установка трябва да побере поне две ракети и да осигури „безопасно изстрелване при условия на висока тактическа заплаха“ на целия боезапас в рамките на 15 минути след спиране в огнева позиция. Цената на една ракета вероятно ще бъде не повече от 675 000 долара, без да се включват бойните глави, пусковите установки и разходите за разработка.

