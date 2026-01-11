В мача на Мактоминей: Интер не се възползва от издънката на Милан! На върха в Серия А е страшно

Интер и Наполи завършиха 2:2 в дербито от 20-ия кръг на Серия А. В герой на вечерта се превърна халфът на "партенопейците" Скот Мактоминей. Шотландецът първо сгреши за първото попадение на "нерадзурите", но се реваншира с два гола, които връщаха "небесносините" обратно в мача. Така тимът на Кристиан Киву не успя да се възползва от хикса на Милан срещу Фиорентина. Интер все още води в класирането с 43 точки - 3 пред "росонерите" и 4 пред Наполи и Рома.

Интер и Наполи не излъчиха победител

Срещата стартира с твърда игра от двата отбора. В деветата минута Мактоминей сбърка при изнасянето. Желински му отне, а впоследствие стопката стигна до Димарко, който преодоля Ваня Милинкович-Савич за 1:0. Малко по-късно реферът не уважни претенции на домакините за фаул срещу Тюрам и евентуален червен картон на Жезус. В 18-ата минута ново съприкосновение между двамата бе подминато от главния съдия.

Scott McTominay loves playing against Inter 🤩



The midfield maestro has scored home and away against them this season 🔥 pic.twitter.com/hdmgocRN9U — LiveScore (@livescore) January 11, 2026

В средата на полувремето Мактоминей се реваншира за грешката си по-рано. Той засече центриране на Елмас за 1:1. Бившият халф можеше и да удвои в 32-рата минута, ако не бе намесата на Зомер. До почивката стражът на Наполи се отчете с важна намеса. В началото на втората част Хойлунд изтърва сам срещу противниковия вратар. В 68-ата минута след намеса на ВАР Интер спечели дузпа за настъпване на Мхитарян от Рахмани. Отсъждането предизвика гневна реакция от страна на Конте, който бе изгонен.

Чалханоолу се нагърби с изпълнението и реализира за 2:1. В 81-вата минута Скот Мактоминей отново попадна под светлината на прожекторите. Той пак засече подаване за 2:2.

