Жилищна криза в Гърция: За 80% от гърците това е проблем №1

Гражданите на Гърция се тревожат повече от всички останали европейци за проблем номер едно, с който правителството ще трябва да се справи през 2026 г., показва проучване на Polling Europe, публикувано ексклузивно от гръцкото издание Kathimerini. В целия Европейски съюз 66% от гражданите смятат, че има сравнително сериозен или много сериозен проблем с жилищното настаняване. В Гърция проблемът се възприема като още по-сериозен, като 80% от гражданите смятат жилищното настаняване за много или сравнително сериозен проблем, което поставя страната на първо място в съответната класация сред държавите-членки на ЕС.

Комбинация от фактори – като продължителната икономическа криза, последвана от енергийната криза и нарастващите разходи за живот, бумът в туризма, намаляването на наличния жилищен фонд и промените в начина на живот и социалния модел – създаде перфектна буря, изтласквайки Гърция на първо място в ЕС по отношение на относителните разходи за жилища.

Експлозивни увеличения на наемите и цените на жилищата, недостигът на свободни апартаменти и схемите за субсидии по-скоро изострят, отколкото подобряват ситуацията. Броят на гърците, които се оказват изключени не само от пазара на жилища, но дори и от наемането – поне в избрания от тях район – продължава да расте, а жилищната криза бързо се превръща в социална.

Разходите за жилища в Гърция

Данните на Евростат показват, че страната има най-високите относителни разходи за жилище в Европейския съюз. Средно домакинствата в Гърция изразходват приблизително 36% от разполагаемия си доход за жилище, спрямо средно 19% за ЕС. В градските центрове, междувременно, приблизително един на всеки трима гърци харчи повече от 40% от доходите си за разходи, свързани с жилище, включително не само наем или ипотечни плащания, но и електричество, отопление, вода и други комунални услуги. И това е във време, когато градският жилищен фонд на Гърция е относително ограничен и с ниско качество.

Високият процент на собственост на жилища в Гърция успя донякъде да смекчи дълбокото въздействие на мерките за икономии по време на икономическата криза и да запази социалното сближаване.