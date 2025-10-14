Аспект на деня и фаза на луната на 15 октомври 2025 г. Бъдете създател на собствената си съдба

На 15 октомври 2025 г. Луната е намаляваща, 24-и лунен ден. Атмосферата на деня ще бъде пропита с драматизъм и известна театралност. Ако спорите с някого, това ще бъде със страст, а ако почувствате, че се влюбвате, определено ще изпитате класическите „пеперуди в стомаха“ и други признаци на любов. Сряда ще бъде прекрасно време да се посветите на всичко радостно: да поглезите „вътрешното си дете“, да отидете на среща, да прекарате време с близки приятели, да се отдадете на допълнително парче от вкусния пай и просто да мечтаете.

Емпатия

Не пренебрегвайте собствените си чувства или чувствата на околните. Опитайте се да проявите максимална емпатия, изслушвайте онези, които се обръщат към вас с оплаквания, и предлагайте подкрепящи съвети. Не се поддавайте на гняв, ако някой се опитва да ви нарани. Днес трябва да бъдете създател на собствената си съдба, ако искате да промените живота си към по-добро. Бъдете смели!

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за промени във външния вид. Сега смело може да експериментирате с прическата. Новата прическа ще ви даде допълнителна енергия. Сънищата през този ден отразяват същинското състояние на вашата сексуална енергия.

