18-годишен български плувец се представи достойно в дебюта си на Европейското първенство за мъже

18-годишният български плувец Дарен Кирилов се представи достойно в дебюта си на Европейското първенство по плуване за мъже в 25-метров басейн в Люблин, Полша, завършвайки на 13-то място в дисциплината 200 метра гръб. След като по-рано през деня Дарен се класира за 1/2-финалите, сега младият талант доближи националния си рекорд, финиширайки за 1:52.93 - на 68 стотни от личното си постижение от ноември.

Дарен Кирилов завърши 13-ти в Европа в дебюта си на голям форум

Кирилов прави първото си участие на голям форум при мъжете и не успя да влезе във финала на 200 метра гръб, но може да бъде доволен от 13-ото си място. В сериите сутринта Кирилов тръгна мощно и дори водеше състезанието на първи 100 метра, но след това позагуби сили и финишира с достатъчно добър резултат, за да влезе на 1/2-финалите. Той е заявен за участие и в дисциплините 50 и 100 метра гръб. Кирилов се надява да подобри още един национален рекорд на Калоян Левтеров - този на 100 метра гръб.

Габи Георгиева завърши 11-та и остана извън финала на 200 метра гръб

Иначе Габриела Георгиева, която стана шеста в света през 2024-та и участва на Олимпийските игри в Париж, сега не успя да влезе на финала на 200 метра гръб, финиширайки с 2:07.26 мин. - далеч от националния ѝ рекорд. Тя завърши на 11-то място и остана извън топ 8, като нейната подготовка бе нарушена заради проблеми в колената, които не ѝ позволяваха да се отблъсква в стената - ключов фактор в плуването на 25-метров басейн.

За съжаление големите надежди на България за медал от Европейското в Люблин се изпариха тази сутрин още в първото българско плуване, когато Петър Мицин не успя да се класира на финал в коронната си дисциплина 400 метра свободен стил. Утре българското участие на шампионата в Люблин продължава със старта на Диана Петкова в нейната коронна дисциплина 100 метра съчетано.