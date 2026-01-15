Аспект на деня и фаза на Луната на 16 януари 2026 г. Съдбата ви поставя пред избор

На 16 януари 2026 г. Луната е намаляваща, 28-и лунен ден. Утре няма място за извинения. Сега строгата преценка ще пита: Какво направихте? Каква е следващата ви, най-логична и практична стъпка? Къде направихте компромиси и защо все още не сте ги коригирали? Стари семейни оплаквания могат болезнено да изплуват отново, заедно с чувството за вина, че сте студени към любимите хора поради постоянна заетост, и осъзнаването, че в преследването на успеха сте забравили как изглежда истинският ви дом.

Съдбата ви поставя пред избор: строител на империя ли сте или домакиня? И няма лесен отговор – само болезнена нужда да намерите баланс. Приемете, че утрешният ден ще бъде болезнен, но тази болка е лечебна. Сутринта запишете най-важните въпроси, които имате за живота. Избягвайте грубостта в общуването, но не се страхувайте да изразите своите граници и нужди – енергията на деня ненавижда лъжата. Вечерта се заемете с най-простата, най-банална задача – почистването. Това не е бягство, а начин да закрепите в реалността решенията, които сте взели през деня.

Денят е подходящ за подстригване. Смело сменяйте прическата. Опитайте се да запомните сънищата си - в тях може да видите бъдещето си.

Снимки: iStock