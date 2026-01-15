Най-важните новини за деня: 15 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 януари 2026 г.

НА КОМИСИЯ: С ДЕБАТ ЗА ИГРАЛНИТЕ АВТОМАТИ ДЕПУТАТИТЕ ОТХВЪРЛИХА 100% МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Правната комисия в парламента отхвърли законопроекта на ПП-ДБ за въвеждане на 100% машинно гласуване. "За" законопроекта гласуваха 6 народни представители, "против" - 7 и "въздржали се" - 7, с което той беше отхвърлен. Вносителите смятат, че с връщането на изцяло машинния вот се цели осигуряване на по-висока степен на точност, сигурност и последимост на вота, както и да се гарантира равнопоставеност на участниците в изборния процес.

ПРАВНА КОМИСИЯ СМЕНЯ МАШИНИТЕ СЪС СКЕНЕРИ: ГЕРБ ОБЯВИ КАКВА Е ЦЕЛТА

Правна комисия изглежда заменя машините за гласуване с оптични устройства за сканиране на хартиени бюлетини. Предложение за въвеждането на такива устройства първоначално бяха направили в Изборния кодекс от ПП-ДБ, като те искаха те да сканират и лични документи. От формацията впоследствие го оттеглиха, като уточниха, че то е направено преди година и сега няма време то да бъде въведено. Макар и оттеглено - по предложение на работната група по законопроекта - комисията прие текстове, с които се въвеждат на практика тези оптични устройства за сканиране остават и се възлага на Министерският съвет да упражнява контрол върху съхранението им.

РАЗКРИТИЕ: ВЛАСТТА ОТДАВНА СЕ Е РАЗБРАЛА ЗА СКАНИРАЩИТЕ МАШИНИ - ЧАКАН Е САМО УДОБНИЯТ МОМЕНТ

"Категорично не е редно да се сменят изборни правила в навечерието на предстоящ вот, Венецианската комисия има много ясни критерии в тази посока. Управляващите носят много грехове за пропуснати възможности, освен за всички свинщини, които направиха. Имаше възможност по време на мандата да се проведе дискусия и дебат. Явно управляващите са постигнали някакъв консенсус за т.нар. "машини броячки" или оптичните скенери и са чакали удобен момент да го прокарат. Да се въведе нова технология изисква време за доставки, калибриране, тестване и т.н."

БОЖАНОВ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: КОЙТО МОЖЕ ДА ПИПНЕ МАШИНИТЕ, ДА ГО ПОКАЖЕ ПРЕД ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

Който разполага с кода на изборната машина, може единствено да види как тази машина работи, но не може да я препрограмира или манипулира по някакъв начин. Всичко друго е спекула. Предложихме на Централната избирателна комисия (ЦИК) да направи публичен тест. Който иска и смята, че може да манипулира машината с кода, да го направи и да го покаже пред цяла България. Този коментар направи съпредедателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов в ефира на Нова телевизия.

ИЗНЕНАДВАЩ ХОД НА РАДЕВ С ТРЕТИЯ МАНДАТ

Президентът Румен Радев ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на парламентарната група на "Алианс за права и свободи" - партията на Ахмед Доган. Процедурата е насрочена за 16 януари сутринта, след като първите два опита за излъчване на кабинет от по-големите парламентарно представени формации завършиха без резултат и мандатите бяха върнати.

ПРОТЕСТИРАЩИ: 22 ЧАСА ПОЛИЦИЯТА НИ ДЪРЖА С БЕЛЕЗНИЦИ ЗА ТРЪБА. МВР: НЯМА ТАКИВА СИГНАЛИ (ВИДЕО)

Мирни протестиращи са събличани голи и са прекарали 22 часа, вързани с белезници за тръба в полицейски участък? Тези твърдения направиха трима младежи във видео, публикувано на 13 декември 2025 г. в YouTube канала на Станислав Цанов. Две момчета и момиче на 21 г. разказаха, че са били задържани по време на тоталния погром на провокатори в София (1 декември), макар да не са нарушавали обществения ред. Твърдяха, че полицията ги е арестувала и отвела в 5 РУ и че там са преживели истински ужас и са станали обекти на нехуманно отношение.

ПОРЕДЕН БЪЛГАРСКИ СЪД НЕ ПРИЗНАВА БОРИСЛАВ САРАФОВ ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Състав на Апелативния съд в Пловдив на 15 януари обяви Борислав Сарафов за нелегитимен главен прокурор. Това е пореден подобен удар за изпълняващия функциите обвинител №1, докато той остава на поста далеч отвъд крайния законов срок - 21 юли 2025 г. Заради приетите от парламента промени в Закона за съдебната власт в началото на миналата година и.ф. ръководителите в системата можеха да останат само още 6 месеца на позиции, но Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет тълкува закона по свой начин - че Сарафов е бил хванат в "заварено положение" и че промените не важат за него.

ГОЛЕМИ БОНУСИ, НО МАЛКО СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ С ЕВРОСРЕДСТВА: КАКВО ВЪРШИ СМЕТНАТА ПАЛАТА?

Едва пет сигнала за корупция с евросредства са подадени в институциите между 2021 и 2023 година, посочват от Сметната палата. Наложени са две глоби на лица, ангажирани с управлението им. Посочва се, че през програмния период 2021-2027 г. с пари от европейските фондове у нас се финансират 13 програми, като за тях са предвидени средства в размер на близо 13 млрд. евро (25,4 млрд. лева). Наличието на корупционни практики би изложило на риск изпълнението им.

БЕЗ СТАРИ КОЛИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ: РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ВЪЗДУХА И ГОТВЕНИ НОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ

От старта на текущия сезон за нискоемисионните зони за автомобили (НЕЗ) в София – от 1 декември 2025 г. до момента, са установени 93 400 нарушения и са връчени 695 акта. За периода 1–21 декември миналата година нарушенията в "малкия ринг" са с около 30 000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Това съобщи за Actualno.com Надежда Бобчева, заместник-кмет на София по направление "Зелена система, екология и земеползване".

ПРЕДИЗВЕСТЕНА СМЪРТ ЗА ФЕСТИВАЛА "ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ"? НДК ТЪРСИ МНОГО БОГАТ ОРГАНИЗАТОР, НО СЪЩЕСТВУВА ЛИ ТАКЪВ?

Международният филмов фестивал "Любовта е лудост", който ежегодно се провежда във Варна през лятото, ще има нов организатор за предстоящите издания през 2026 г., 2027 г. и 2028 г. Това става ясно от съобщение на Националния дворец на културата (НДК), публикувано в Деня на българското кино - 13 януари. От 1993 г. до 2024 г. директор и организатор на фестивала бе проф. Александър Грозев, а последните две издания бяха организирани от Илия Алеков чрез фирма "Кинофест", който е управител на дистрибуторската компания "Бета филм".

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ОБЯВИ С КОЛКО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ ОТ 2026 Г.

Правителството в оставка ще предприеме необходимите действия и ще индексира еднократно заплатите на всички в бюджетния сектор с 5 на сто. Това съобщи на извънреден брифинг финансовият министър в оставка Теменужка Петкова. Тя посочи, че след отправено официално запитване до НСИ е станало ясно, че индексът на потребителските цени, съгласно националната методология към 31 декември 2025 г. е 5 на сто, а хармонизираният индекс на потребителските цени, по който се измерва инфлацията във всички държави в ЕС е 3,5 на сто.

ЕВРОТО, ИКОНОМИКАТА, ЕС: КАК БЪЛГАРИЯ ЗАДМИНА СЪРБИЯ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО СИ РАЗВИТИЕ?

Съвсем не всички в България бяха въодушевени, когато на първи януари страната се присъедини към еврозоната - мнозина искаха левът да бъде запазен, отбелязва "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ). Вероятно обаче първоначалният скептицизъм с времето ще отстъпи на широко одобрение, прогнозира в анализа си Михаел Мартенс. Тъй като страната еднозначно печели от членството си в ЕС, където бе приета през 2007, а от 2025 е и част от Шенгенското пространство.

POLITICO: ЕВРОПА ПРОСПА МИНЕРАЛНОТО БОГАТСТВО НА ГРЕНЛАНДИЯ. СЕГА МОЖЕ ДА СЪЖАЛЯВА

В южния край на Гренландия, заобиколен от заснежени върхове и дълбоки фиорди, се намира Кванефелд – минен проект, който показва, че гигантският и на пръв поглед пуст остров е нещо повече от желана военна база.

КОЗИНАТА И НРАВЪТ НА ТРЪМП: ПАК ЗЕЛЕНСКИ Е ВИНОВЕН ЗА МИРА В УКРАЙНА. РУСКИЯТ ПЛАМ НА ФРОНТА ГАСНЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Путин е готов да сключи сделка за мир. Но Украйна е по-малко готова – с тези думи, изречени в интервю пред агенция Reuters, американският президент Доналд Тръмп за пореден път доказа в каква клоунада превърна американската външна политика за най-голямата трагедия в Европа от Втората световна война насам. Всъщност на директен въпрос каква е причината САЩ като медиатор на преговорите за мир в Украйна така и не могат да ги завършат успешно, отговорът на Тръмп беше еднозначен: "Зеленски".

УДАРИ, ЗАТИШИЕ И ЕКЗЕКУЦИИ – СЦЕНАРИИТЕ ЗА ИРАН: ГОВОРИ КАЛОЯН КОНСТАНТИНОВ (ВИДЕО)

Ще падне ли режимът на аятоласите в Иран? Какви са възможните сценарии в разтърсваната вече от седмици от протести и кръвопролития страна? Отговори и прогнози в предаването Студио Actualno даде журналистът и експерт по Близкия Изток Калоян Константинов. Неговата докторантура в БАН е точно за Иран. Ето какво каза той: “Дори да падне режимът, какво идва след това? Мога да направя паралел с промените в България 89-а – 90-а, когато тоталитарният режим си отива с демократичен вътрешен вот и след това виждаме колко години всъщност ни управляват аватарите му. Така че дори режимът на аятоласите да падне, кой може да вземе реално властта вътре в държавата? Опозицията е смазана тотално.

ИРАН - БРУТАЛНИ РЕПРЕСИИ, ЖЕРТВИ И НЕСИГУРНОСТ (ВИДЕО)

Още от края на миналата година в редица ирански градове пламнаха протести породени от рекордното сриване на иранската валута спрямо щатския долар и остра критика към религиозните норми, външната политика на страната и подкрепата на въоръжени групировки. Хиляди протестиращи блокираха улиците в столицата Техеран и други важни градове, където ситуацията бързо ескалира и доведе до множество жертви и от двете страни на напрежението.