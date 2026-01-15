Милан направи обрат срещу отбор от топ 6 и избегна нова издънка в Серия А

Италианският гранд Милан успя да обърне тима на Комо и да го победи с 3:1 като гост в среща от 16-ия кръг на Серия А. Така "росонерите" избегнаха нова издънка в италианското първенство, след като в последните два кръга записаха две равенства. Адриен Рабио отбеляза два гола за победата, а едно попадение добави Кристофър Нкунку от дузпа, за да може Милан да се доближи на три точки от лидера Интер.

Рабио донесе обрат на Милан срещу Комо

След само 10 минути игра домакините от Комо, които са шести във временното подреждане, успяха да излязат напред в резултата. 30-годишният немски бранител Марк-Оливер Кемпф успя да вкара за 1:0. В края на полувремето обаче Милан получи дузпа, а Нкунку бе точен от бялата точка. След почивката Милан бързо стигна до втори гол, като Адриен Рабио успя да вкара в 55-ата минута за 2:1.

Малко след това Нико Пас можеше да изравни за Комо, но не успя. Цялостно домакините притежаваха повече топката и създадоха по-чисти голови положения, но така и не успяха да се преборят за поне точка. В самия край на срещата пък Рабио успя да се разпише за втори път и да сложи точка на спора с гол в 88-ата минута за крайното 3:1.

В класирането Милан е втори с 43 точки - на три точки зад Интер. Комо е шести с 34 точки. В следващия кръг Милан домакинства на Лече, а Комо гостува на Лацио.

