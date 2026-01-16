"Не е въпрос дали, а как": МВФ готви нов заем от 8,1 млрд. долара за Украйна

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви днес, че очаква в рамките на седмици да поиска от изпълнителния борд на Фонда да одобри нова кредитна програма за Украйна на стойност 8,1 милиарда долара, като подчерта значението на осигуряването на стабилно финансиране за тази страна.

След срещи с украинския президент Володимир Зеленски и други високопоставени украински представители, Георгиева каза, че от ноември насам, когато беше постигнато предварително споразумение по програмата, много неща в Украйна са се променили, но основната насоченост на изискванията по програмата ще остане същата.

„Тук съм, за да видя как се справя страната в тези необичайно тежки времена, защото искам да се уверя, че договореното през ноември може да бъде изпълнено така, както беше договорено“, каза тя, цитирана от БТА. „Признаваме, че посоката, в която трябва да се върви, остава същата, но начинът, по който правим тези стъпки, трябва да бъде много внимателно калибриран“, допълни Георгиева.

Тя заяви, че е казала на украинските власти, че трябва да продължат с премахването на освобождаването от ДДС за потребителски стоки – мярка, която среща вътрешна съпротива. Тя обаче уточни, че МВФ ще изисква единствено мярката да бъде внесена за дискусии в парламента, а не да бъде вече приета, за да може новата програма да бъде одобрена.

„По отношение на освобождаването от ДДС ние много ясно заявихме, че това трябва да се случи. Не можем да имаме една украинска икономика, която да се задържа между пазарна и непазарна икономика“, заяви Георгиева. „Трябва да я придвижим напред и въпросът не е дали, а как ще го направим и как ще получим необходимото ниво на подкрепа в парламента“, подчерта тя.

Георгиева добави, че е обяснила на украинските официални лица, че това е задължително изискване. „Бях много ясна, това не е нещо, което може да бъде пипано. Това е нужно за самата Украйна. Нужно е за присъединяването й към ЕС. Нужно е, за да се привлекат частни инвестиции и да се направи бизнес средата по-благоприятна“, каза тя.

Георгиева заяви, че МВФ ще прецени кои мерки могат лесно да бъдат приложени и кои трябва да бъдат „калибрирани“ по-внимателно. По отношение на освобождаването от ДДС тя каза, че Фондът обсъжда възможността да даде на Украйна една година, за да спечели мярката подкрепа в парламента.