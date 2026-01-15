Войната в Украйна:

"Григор играе като мен": Димитров помогнал на Федерер да си представи как би изглеждал срещу Синер

Швейцарската тенис легенда Роджър Федерер се намира в Мелбърн, където ще вземе участие в демонстративен мач преди началото на Откритото първенство на Австралия. Той даде пресконференция, на която бе запитан и за двамата водещи тенисисти в света - Яник Синер и Карлос Алкарас. Макар и да нямаше възможност да премери сили със Синер, Федерер призна, че мачът на Григор Димитров срещу италианеца от Уимбълдън му е помогнал да си представи как би изглеждал срещу него, тъй като играта му е подобна на тази на българския тенисист.

"Това, което видяхме в тяхното развитие през последните години, е невероятно. Тренирал съм малко с тези момчета – те са фантастични. Очевидно има още много какво да покажат. Надявам се единствено да останат здрави", започна Роджър Федерер. Попитан дали си е представял как би изглеждал евентуален негов двубой срещу Яник Синер, Федерер отговори, че го е направил, докато е бил на трибуните на Уимбълдън на мача между италианския тенисист и Григор Димитров, когато се случи и злощастната контузия на българина.

"На "Уимбълдън", когато Григор играеше срещу Яник, а аз гледах от трибуните, ми беше лесно да си представя как би било, защото Григор играе много подобно на мен. Това беше един от първите моменти, в които наистина си помислих как бих изглеждал срещу Синер. Не изпитах същото, когато гледах Яник срещу Новак в Шанхай – там просто се наслаждавах на страхотен тенис, защото и двамата играят по съвсем различен начин от моя", каза Федерер.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
