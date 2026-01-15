Проучване разкрива, че най-страшният хищник е растял почти през целия си живот

Тиранозавър рекс е достигал пълния си размер на 40-годишна възраст, съобщава Ройтерс, позовавайки се на ново проучване на Университета на Оклахома. Динозавърът може би е бил най-големият хищник, обитавал сушата на Земята, но въпросът колко бързо е достигал максималния си размер все още остава спорен, пояснява агенцията.

Новото проучване, изследвало микроструктурата на костите на краката при 17 изкопаеми образци, заключава, че на тиранозаврите са били необходими около 40 години, за да достигнат максималния си размер от около 8 тона — с 15 години повече от досегашните оценки. В рамките на изследването учените са идентифицирали нови следи, свързани с растежа, в костите на краката, които могат да се видят само с поляризирана светлина.

Снимка: iStock

„Кривата на растежа е по-постепенна, отколкото се очакваше“, казва палеонтологът Холи Удуърд от Центъра за здравни науки към Държавния университет на Оклахома, водещ автор на проучването, публикувано в списание PeerJ.

Още: Учени разкриха къде се намира най-голямото находище на отпечатъци от динозаври в света

„Вместо бързо да достигне размерите на възрастен индивид, тиранозавър рекс прекарвал голяма част от живота си като подрастващ“, допълва тя.

Изследователите са анализирали внимателно годишните пръстени на растежа — подобни на тези при дърветата — в костите на краката на тиранозавър рекс, от малки млади екземпляри до масивни възрастни.

„Открихме, че разстоянията между пръстените на растежа варират. Тиранозавърът е имал гъвкав модел на растежа: някои години не е нараствал много, докато други е растял значително“, обяснява Удуърд.

Снимка: iStock

„Това вероятно е зависело от ресурсите — наличието на храна и условията на околната среда. Когато условията не са били благоприятни, енергията не е използвана за растеж; при добри условия, обаче, той е могъл да израсне повече. Тази гъвкавост му е позволявала да оцелява в сурови условия и да надвишава размера на другите хищници, с които е конкурирал за ресурси. В крайна сметка тиранозавър рекс се е състезавал с индивиди от собствения си вид основно за храна“, добавя Удуърд.

Още: Редки мумии на динозаври разкриват тайните на праисторическия живот

Тиранозаврите са обитавали териториите на западна Северна Америка по време на креда, в края на ерата на динозаврите, преди астероид да падне на мексиканския полуостров Юкатан преди 66 милиона години, което довело до гибелта на динозаврите и унищожаването на около три четвърти от видовете на Земята.

Снимка: iStock

Тиранозавър рекс е достигал над 12,3 метра дължина, имал е масивна глава с изключително силна захапка, ходел е на два мощни крака и е притежавал малки ръце с по два пръста. Предишни проучвания сочат, че продължителността на живота му е около 30 години, но новото изследване, според палеонтолога и съавтор Джак Хорнър от Университета Чапман в Калифорния, предполага, че животът му е могъл да продължава 45–50 години, пише БТА.

Още: "Драконът-принц": Учени откриха изчезналия предшественик на Тиранозавър рекс