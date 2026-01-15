Бивш ас на Лудогорец, свързван с ЦСКА и Левски в миналото, се завърна в Първа лига

Бившият футболист на Лудогорец Доминик Янков, който в близкото минало бе свързван с трансфери в столичните грандове ЦСКА и Левски, се завърна в българския футбол! Той ще играе за столичен отбор, но не за "сини" или "червени", а за Локомотив София. "Железничарите" официално обявиха привличането на полузащитника, след като постигнаха договорка с хърватския му клуб Риека.

Локомотив София привлече Доминик Янков

25-годишният атакуващ полузащитник ще бъде под наем в клуба до лятото. Той е юноша на Съндърланд, като в професионалния футбол пробива в Лудогорец, а след добрите си игри прави трансфер в Монреал. Янков е 6 пъти шампион на България и има 17 мача за националния отбор. Смяташе се, че Генчев ще привлече Янков още докато бе треньор на Левски, но това не се случи.

Янков ще играе под наем в редиците на Станислав Генчев до лятото

"Ръководството на Локомотив благодари на ФК Риека за професионалното отношения и пожелава на Доминик много здраве и успехи с червено-черната фланелка!", се казва в съобщението на "железничарите" на профила им във Фейсбук. Освен Янков, тази зима Локомотив привлече още защитникът Никола Нейчев и хърватският десен бек Иван Лагунджич.

В последните часове стана ясно за интереса на Локо Сф към Доминик Янков, както и за още няколко трансфера в българския футбол, а сега сделката за бившия халф на Лудогорец бе завършена.