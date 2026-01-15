Любопитно:

Бивш ас на Лудогорец, свързван с ЦСКА и Левски в миналото, се завърна в Първа лига

15 януари 2026, 21:04 часа 413 прочитания 0 коментара
Бивш ас на Лудогорец, свързван с ЦСКА и Левски в миналото, се завърна в Първа лига

Бившият футболист на Лудогорец Доминик Янков, който в близкото минало бе свързван с трансфери в столичните грандове ЦСКА и Левски, се завърна в българския футбол! Той ще играе за столичен отбор, но не за "сини" или "червени", а за Локомотив София. "Железничарите" официално обявиха привличането на полузащитника, след като постигнаха договорка с хърватския му клуб Риека.

Локомотив София привлече Доминик Янков 

25-годишният атакуващ полузащитник ще бъде под наем в клуба до лятото. Той е юноша на Съндърланд, като в професионалния футбол пробива в Лудогорец, а след добрите си игри прави трансфер в Монреал. Янков е 6 пъти шампион на България и има 17 мача за националния отбор. Смяташе се, че Генчев ще привлече Янков още докато бе треньор на Левски, но това не се случи.

Доминик Янков

Янков ще играе под наем в редиците на Станислав Генчев до лятото

"Ръководството на Локомотив благодари на ФК Риека за професионалното отношения и пожелава на Доминик много здраве и успехи с червено-черната фланелка!", се казва в съобщението на "железничарите" на профила им във Фейсбук. Освен Янков, тази зима Локомотив привлече още защитникът Никола Нейчев и хърватският десен бек Иван Лагунджич.

В последните часове стана ясно за интереса на Локо Сф към Доминик Янков, както и за още няколко трансфера в българския футбол, а сега сделката за бившия халф на Лудогорец бе завършена.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Локомотив София Лудогорец Първа лига Доминик Янков
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес