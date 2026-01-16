Войната в Украйна:
На живо

НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 16.01.26 - Украйна строи първите подземни детски градини

16 януари 2026, 00:11 часа 406 прочитания 0 коментара
НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 16.01.26 - Украйна строи първите подземни детски градини

Изминаха 46 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Украйна планира да създаде нов модел на социална инфраструктура, която едновременно ще изпълнява образователни и защитни функции, адаптирайки се към постоянната заплаха от обстрел в Запорожка област. Очаква се скоро да бъде обявен търг за изграждането на първите подземни детски градини, които да отворят до септември 2026 г., съобщи РБК-Украйна. Проектът е пилотен не само за региона, но и за цяла Украйна, тъй като съчетава пълноценно предучилищно образование с подслон за деца и персонал.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
  • "Не е въпрос дали, а как": МВФ готви нов заем от 8,1 млрд. долара за Украйна
    "Не е въпрос дали, а как": МВФ готви нов заем от 8,1 млрд. долара за Украйна
    Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви днес, че очаква в рамките на седмици да поиска от изпълнителния борд на Фонда да одобри нова кредитна програма за Украйна на стойност 8,1 милиарда долара, като подчерта значението на осигуряването на стабилно финансиране за тази страна.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Украйна Русия война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес