Барса показа на Реал как се прави - отстрани лидера в Сегунда Дивисион и продължава за Купата на Краля

Шампионът на Испания и носител на Купата на страната Барселона не допусна грешката на Реал Мадрид и показа как се отстранява отбор от Сегунда Дивисион, побеждавайки лидера във второто ниво на испанския футбол - Расинг Сантандер. Каталунците се наложиха с 2:0 като гост в среща от 1/8-финалите на Купата на Краля с голове на Феран Торес и Ламин Ямал в мач, в който Ханзи Флик даде почивка на част от титулярите си, но пък остави сред стартиращите младата си испанска звезда.

Барселона отстрани Расинг Сантандер от Купата на Краля

Ламин Ямал бе водещото лице сред титулярите на Флик, но на терена бяха и имена като Дани Олмо, Маркъс Рашфорд и Феран. Нямаше особени промени и в защитен план. През втората част от пейката влязоха и други основни футболисти като Рафиня, Роберт Левандовски, Педри и Фермин. Единствено последният се появи преди отбелязването на първия гол, като имаше и ключова роля за попадението. Именно Фермин даде асистенцията за Феран, който откри резултата в 66-ата минута.

В 95-ата минута Ямал оформи крайното 2:0. Иначе Барса имаше тотален контрол над топката и създаде по-чистите положения в мача, макар и не толкова, че да успее да си осигури по-спокоен мач. Каталунците обаче си свършиха работата и продължават напред към 1/4-финалите в опит да защитят трофея си от миналата година. Припомняме, че Реал Мадрид отпадна от втородивизионен тим в сряда и отпадна от надпреварата. Валенсия също продължава напред в турнира, след като победи Бургос с 2:0 като гост.

