САЩ: Иран отмени 800 екзекуции на протестиращи

Иран е отменил 800 екзекуции, които са били насрочени за 14 януари. Това обяви пред журналисти говорителката на Белия дом Каролайн Левит. Тя също така заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп следи ситуацията с протестиращите в Иран и всички опции са на масата. Припомняме, че САЩ заплашиха Иран със „сериозни последствия“, ако убийствата на протестиращи продължат.

По-рано активисти съобщиха за отлагане на екзекуцията на 26-годишния иранец Ерфан Солтани, задържан миналата седмица по време на масови протести, пише Associated Press. Екзекуцията беше насрочена за 14 януари.

