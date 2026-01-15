Министър Вълчев не вижда възможност този парламент да разгледа промените в Закона за образованието

Нищожен е шансът в рамките на този парламент да бъдат гласувани промени в Закона за предучилищното и училищно образование, заяви от Пловдив министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев. Той се обяви за последователност в работата на следващия екип и изтъкна, че такава е имало в дейността на Образователното министерството и при различни политически сили.

Според Красимир Вълчев задължително трябва да се промени системата от санкции за учениците, да се ограничи допълнително използване на мобилни телефони и да се наблегне на гражданското възпитание.

"Според мен няма да има възможност да се разгледа до края на работата на това Народно събрание, над 20 са промените, може би над 25 дори, които бяха предложени, различни промени, имаше работна група преди второ четене, видя се че по почти всички от тях има относително съгласие, като казвам относително съгласие, не означава пълно съгласие. Религия има и в момента, за мен беше изненада, че някои организации се фокусираха единствено и само върху това, имаше своеобразна идеологическа война срещу религията", каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

