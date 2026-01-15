Радар за икономика: Най-важните новини на 15 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 15 януари 2026 г.

Теменужка Петкова обяви с колко ще се увеличат заплатите от 2026 г.

Правителството в оставка ще предприеме необходимите действия и ще индексира еднократно заплатите на всички в бюджетния сектор с 5 на сто. Това съобщи на извънреден брифинг финансовият министър в оставка Теменужка Петкова. Съгласно националната методология към 31 декември 2025 г. инфлацията е 5 на сто, а хармонизираният индекс на потребителските цени, по който се измерва инфлацията във всички държави в ЕС е 3,5 на сто. Правителството ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани.

Точно за еврото: Инфлацията в България се забавя

Ето и въпросните данни. Инфлацията в България продължава да забавя темпа си на растеж през декември 2025 г. до 5,0 на сто спрямо 5,2 на сто през ноември. Това показват даннитe на Националния статистически институт (НСИ) за последния месец преди влизането на България в еврозоната. На месечна база потребителските цени, измерени през индекса на потребителските цени (ИПЦ) са се повишили с 0,1 на сто спрямо ноември, когато се покачиха с 0,5 на сто.

Еврото поема към курс, невиждан от месец

Що се отнася до еврото, курсът му спрямо щатския долар тази сутрин отново пое надолу, като европейската валута вече е близо до нивото от 1,16 към американската. По този начин еврото достигна най-ниския си курс от повече от месец към долара.

Отлагане: САЩ удължиха срока за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл“

Междувременно САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл", между които са и тези в България, до 28 февруари. Това съобщи в официален документ Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Настоящият лиценз за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл" изтича на 17 януари.

Обрат: Цената на природния газ в Европа е невиждана от месеци

Обрат с цената на природния газ. Фючърсите му в Европа се покачиха до малко над 33 евро за мегаватчас (MWh) днес. Това е най-високата цена на газа от началото на октомври 2025 г., тъй като прогнозите за по-студено време в Европа, намаляването на доставките от САЩ и геополитическото напрежение около Иран засилиха опасенията относно доставките и съхранението на синьо гориво, предадоха световните агенции.