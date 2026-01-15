Любопитно:

Рюте и Зеленски се чуха по телефона: Какво са обсъдили?

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди в телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски руските атаки срещу украинската територия, довели до прекъсване на тока на много места в страната, предаде Ройтерс. Рюте съобщи, че атаките на Русия причиняват ужасно страдание на хората.

Двамата лидери са обсъдили и продължаващите усилия за прекратяване на войната в Украйна. "Ние сме ангажирани с продължаването на критично важната подкрепа за Украйна, от която тя се нуждае, за да се защитава днес и да си осигури в крайна сметка траен мир“, написа в „Екс“ Рюте.

На свой ред относно разговора с Рюте Зеленски заяви, че е обсъдил с него „сериозните предизвикателства“, породени от последните руски удари, както и необходимостта от укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна.

В публикация в „Телеграм“ Зеленски каза, че се надява доставките за Украйна чрез нейните европейски съюзници по програмата PURL (Списък с приоритетни нужди на Украйна) да се увеличат през януари. Украинският лидер заяви, че е постигнат значителен напредък в дипломатическите усилия със САЩ и Европа за намиране на решение на почти четиригодишната война и обеща, че темпото в тази насока няма да намалява.

Елин Димитров
