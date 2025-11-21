Аспект на деня и фаза на Луната на 22 ноември 2025 г. Действайте умно

На 22 ноември 2025 г. Луната е нарастваща, 3-и лунен ден от 09:45 ч. През този ден ще усетите прилив на физическа сила и ще можете ефективно да преодолявате препятствия. Внимавайте обаче за потенциалната импулсивност – преди да действате, направете пауза и се уверете, че решенията ви са добре обмислени. Избягвайте ненужни конфликти и прибързани заключения, като насочвате енергията си конструктивно.

Ретрограден Меркурий от 9 до 29 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

Препоръки

Практическите препоръки за деня предполагат постепенно преминаване от творчески прилив към по-съществени вечерни занимания. Посветете сутринта си на себеизразяване и комуникация – енергията на Лъв и Близнаци ще ви помогне да покажете талантите си и да установите полезни контакти.

През деня, когато влиянието на Венера в Телец се засилва, преминете към по-практични задачи – подреждане на бюджета, на дома и грижа за физическия си комфорт. Вечерта си позволете да се отпуснете в приятна компания или с любимо хоби – особено важно е да съчетаете активността с моменти на наслада от простите житейски удоволствия.

Пълнолуние 2025 година

Сънища и подстригване

Този лунен ден не е подходящ за подстригване. Сънищата, сънувани в третия лунен ден, не се сбъдват скоро, но съдържат важни подсказки, които може да са ви от полза.

Лунен календар за 2025 г.

Снимки: iStock