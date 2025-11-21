Спорт:

Аспект на деня и фаза на Луната на 22 ноември 2025 г. Действайте умно

21 ноември 2025, 21:39 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 22 ноември 2025 г. Действайте умно

Съдържание:

На 22 ноември 2025 г. Луната е нарастваща, 3-и лунен ден от 09:45 ч. През този ден ще усетите прилив на физическа сила и ще можете ефективно да преодолявате препятствия. Внимавайте обаче за потенциалната импулсивност – преди да действате, направете пауза и се уверете, че решенията ви са добре обмислени. Избягвайте ненужни конфликти и прибързани заключения, като насочвате енергията си конструктивно.

Ретрограден Меркурий от 9 до 29 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

Препоръки

Практическите препоръки за деня предполагат постепенно преминаване от творчески прилив към по-съществени вечерни занимания. Посветете сутринта си на себеизразяване и комуникация – енергията на Лъв и Близнаци ще ви помогне да покажете талантите си и да установите полезни контакти.

През деня, когато влиянието на Венера в Телец се засилва, преминете към по-практични задачи – подреждане на бюджета, на дома и грижа за физическия си комфорт. Вечерта си позволете да се отпуснете в приятна компания или с любимо хоби – особено важно е да съчетаете активността с моменти на наслада от простите житейски удоволствия.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Пълнолуние 2025 година  

Сънища и подстригване

Този лунен ден не е подходящ за подстригване. Сънищата, сънувани в третия лунен ден, не се сбъдват скоро, но съдържат важни подсказки, които може да са ви от полза.

Лунен календар за 2025 г.

Снимки: iStock     

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес