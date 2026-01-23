Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на Луната на 24 януари 2026 г. Ден предизвикателство

23 януари 2026, 22:15 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 24 януари 2026 г. Ден предизвикателство

Съдържание:

На 24 януари 2026 г. Луната е нарастваща, 7-и лунен ден от (10:24) ч. Това е ден, в който небесата концентрират волята си върху един знак, създавайки рядък и мощен натиск за промяна. Слънцето, Меркурий, Венера, Марс и Плутон, събрани във Водолей, образуват не просто клъстер, а цял фронт на обновление. Тяхната комбинирана енергия не оставя камък върху камък в остарелите правила, конвенции и илюзии, особено във вашите взаимоотношения със света.

Ретрограден Меркурий 2026 г.

Предизвикателство

Този ден предизвиква всичко познато, принуждавайки ви да хвърлите нов, понякога шокиращ поглед върху вашия социален кръг, вашите принципи за сътрудничество и дори това, което наричате приятелство или любов. Може внезапно да осъзнаете в кои взаимоотношения отдавна сте играли ограничена роля, в кои проекти сте предали идеалите си и къде животът ви се управлява не от вашата воля, а от очакванията или вътрешните комплекси на другите. Отхвърлянето на тази истина утре ще бъде равносилно на отхвърляне на бъдеще, което е наистина ваше.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Подстригването в този лунен ден не е препоръчително. Правилно тълкувайки съня на 7-ия лунен ден, ще научите много полезни неща за себе си. Това могат да бъдат специални думи на откровение.

Пълнолуние 2026 година 

Снимки: iStock   

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес