Аспект на деня и фаза на Луната на 24 януари 2026 г. Ден предизвикателство

На 24 януари 2026 г. Луната е нарастваща, 7-и лунен ден от (10:24) ч. Това е ден, в който небесата концентрират волята си върху един знак, създавайки рядък и мощен натиск за промяна. Слънцето, Меркурий, Венера, Марс и Плутон, събрани във Водолей, образуват не просто клъстер, а цял фронт на обновление. Тяхната комбинирана енергия не оставя камък върху камък в остарелите правила, конвенции и илюзии, особено във вашите взаимоотношения със света.

Предизвикателство

Този ден предизвиква всичко познато, принуждавайки ви да хвърлите нов, понякога шокиращ поглед върху вашия социален кръг, вашите принципи за сътрудничество и дори това, което наричате приятелство или любов. Може внезапно да осъзнаете в кои взаимоотношения отдавна сте играли ограничена роля, в кои проекти сте предали идеалите си и къде животът ви се управлява не от вашата воля, а от очакванията или вътрешните комплекси на другите. Отхвърлянето на тази истина утре ще бъде равносилно на отхвърляне на бъдеще, което е наистина ваше.

Сънища и подстригване

Подстригването в този лунен ден не е препоръчително. Правилно тълкувайки съня на 7-ия лунен ден, ще научите много полезни неща за себе си. Това могат да бъдат специални думи на откровение.

