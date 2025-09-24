Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на луната на 25 септември 2025 г. Луна в Скорпион - емоции и контрол

24 септември 2025, 18:26 часа 0 коментара
Съдържание:

На 25 септември 2025 г. Луната е нарастваща. 5-и лунен от 10:53 ч. Този ден ще бъде под влиянието на знака на Скорпиона. Ще бъдете привлечени от непознатото и желанието да опитате „забранения плод“, независимо за коя област от живота се отнася тази фраза, ще стане много по-силно. От друга страна, в душата ви ще започне да се заражда неприятно чувство на ревност към партньора, семейството и приятелите ви. Всяка похвала от тяхна страна за друг човек ще бъде болезнено възприета и ще бъде разглеждана като истинско предателство, което не може да бъде простено.

Новолуние 2025 година

Конфликти

Конфликтите ще започнат да възникват от нищото и ще бъде изключително трудно да се сдържат саркастичните забележки и дори обидите, отправени към другите. Точно сега не е добра идея да планирате важни срещи, помирения или преговори, тъй като те биха могли да се разпаднат поради емоционална нестабилност и от двете страни.

Лунен календар за 2025 г.

Сънища и подстригване

Подстригването на 5-ия ден от лунния месец е благоприятно. То ще допринесе не само за вашата красота, но и ще ви донесе късмет във финансите. Много рядко сънищата от този лунен ден се сбъдват. Някои може да съдържат някои улики за бъдещето, но истински са само положителните от тях.

Пълнолуние 2025 година 

