Аспект на деня и фаза на луната на 25 септември 2025 г. Луна в Скорпион - емоции и контрол

На 25 септември 2025 г. Луната е нарастваща. 5-и лунен от 10:53 ч. Този ден ще бъде под влиянието на знака на Скорпиона. Ще бъдете привлечени от непознатото и желанието да опитате „забранения плод“, независимо за коя област от живота се отнася тази фраза, ще стане много по-силно. От друга страна, в душата ви ще започне да се заражда неприятно чувство на ревност към партньора, семейството и приятелите ви. Всяка похвала от тяхна страна за друг човек ще бъде болезнено възприета и ще бъде разглеждана като истинско предателство, което не може да бъде простено.

Новолуние 2025 година

Конфликти

Конфликтите ще започнат да възникват от нищото и ще бъде изключително трудно да се сдържат саркастичните забележки и дори обидите, отправени към другите. Точно сега не е добра идея да планирате важни срещи, помирения или преговори, тъй като те биха могли да се разпаднат поради емоционална нестабилност и от двете страни.

Лунен календар за 2025 г.

Сънища и подстригване

Подстригването на 5-ия ден от лунния месец е благоприятно. То ще допринесе не само за вашата красота, но и ще ви донесе късмет във финансите. Много рядко сънищата от този лунен ден се сбъдват. Някои може да съдържат някои улики за бъдещето, но истински са само положителните от тях.

Снимки: iStock

Пълнолуние 2025 година