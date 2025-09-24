Загинали и ранени след стрелбата в офис на имиграционните служби в Далас (ВИДЕО)

Двама са загинали, а най-малко трима други са пострадали при стрелба в местния офис на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) в Далас, щата Тексас. Новината бе потвърдена и от министъра на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем. „Подробностите все още се изясняват, но можем да потвърдим, че има множество ранени и загинали“, написа тя в своя акаунт в социалната мрежа Х.

Нападнатата сграда е междинен център, където се обработват задържани преди прехвърлянето им в дългосрочни лагери. Предполага се, че стрелецът е мъж, като според информация на властите той се е самопрострелял и по-късно е починал от раните си, предаде Би Би Си. Представители на полицейското управление в Далас съобщават, че "най-малко един човек е загубил живота си след стрелбата, като двама души са били транспортирани по спешност в болница с рани от огнестрелно оръжие". Властите съобщават, че един от хоспитализираните е в тежко състояние.

‼️ICE SHOOTING Update ‼️

Multiple people shot at ICE facility in Dallas, Texas



According to police sources, the suspect was a sniper on a roof armed with a rifle. The shooter, identified by police as a white man, died from a self-inflicted gunshot wound to the head as agents… pic.twitter.com/7SJaUs30iz — Chat News Hub (@chatnewshub) September 24, 2025

От местния офис на ФБР в Далас съобщиха, че на мястото на инцидента са изпратени федерални агенти, които да извършат необходимите проверки по случая. Властите уточниха, че мотивите за нападението се разследват. Събраната до момента информация показва, че целта е била именно агенцията, която изпълнява политиката на президента Доналд Тръмп за масови депортации на нелегални мигранти. „Първоначално събраните доказателства показват, че намерените куршуми имат гравирани върху тях анти-имиграционни послания“, обясни специалният агент Джо Ротрок.

Директорът на ФБР Каш Пател публикува в платформата X снимка на пет неизстреляни куршума, като на един от тях е била изписана фразата „ANTI-ICE“. Пател определи случая като „отвратителна, политически мотивирана атака срещу правоприлагащите органи“.

Нападателят е открил огън от покрива на съседна сграда по корпуса на агенцията. Освен по сградата са произведени изстрели и към бус, паркиран в служебната зона, в резултат на което двама задържани мигранти са загинали, а трети е в критично състояние.