Не само Русия "освобождава": Украйна с дроновете си освободи Крим от бензина

От 24 септември всички видове бензин, включително най-скъпият А100, изчезнаха от бензиностанциите в анексирания Крим.

"Това, от което жителите на Крим се страхуваха, се случи. Няма бензин на бензиностанциите и много от тях затварят напълно, за да избегнат изплащането на заплати на служителите. Започналият срив на бензиностанциите засегна както обикновените кримчани, така и бизнеса." Думите са на правозащитник от незаконно присъединения към Русия полуостров пред местния вестник "Крым. Реалии".

Ситуацията постоянно се влошаваше през последните десет дни и днес достигна своя апогей - бензинът напълно е изчезнал от бензиностанциите, пише изданието.

Интервюираният активист е подчертал, че докато държавните предприятия все пак получават купони, макар и за минимални нужди, то частните фирми са изправени пред значителни проблеми и търпят огромни загуби поради срива на транспортните си възможности.

"Има по-малко автомобили по пътищата. Маршрутките са препълнени до крайност. Много хора открито изразяват гнева си, обвинявайки ръководството на Кремъл в некомпетентност", казва той.

Недостиг на бензин е налице в 20 региона на Русия и в окупираните територии на Украйна. Заради украинските атаки с дронове руските петролни рафинерии търпят значителни загуби и принудително са съкратили капацитета си за преработка.

Недостигът на бензин е заради "временно намаляване" на производството в няколко руски петролни рафинерии, което е довело до намаляване и на доставките на гориво за Крим, казва и Юрий Гоцанюк, председател на назначеното от Москва правителство на Крим.

Крим навлезе в най-дългия си период на остър недостиг на бензин, посочва изданието. Липсата на гориво застрашава и сезона на сеитбата на полуострова.

