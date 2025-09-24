Войната в Украйна:

Не само Русия "освобождава": Украйна с дроновете си освободи Крим от бензина

24 септември 2025, 16:37 часа 516 прочитания 0 коментара
Не само Русия "освобождава": Украйна с дроновете си освободи Крим от бензина

От 24 септември всички видове бензин, включително най-скъпият А100, изчезнаха от бензиностанциите в анексирания Крим.

"Това, от което жителите на Крим се страхуваха, се случи. Няма бензин на бензиностанциите и много от тях затварят напълно, за да избегнат изплащането на заплати на служителите. Започналият срив на бензиностанциите засегна както обикновените кримчани, така и бизнеса." Думите са на правозащитник от незаконно присъединения към Русия полуостров пред местния вестник "Крым. Реалии".

Ситуацията постоянно се влошаваше през последните десет дни и днес достигна своя апогей - бензинът напълно е изчезнал от бензиностанциите, пише изданието.

Още: Удар след удар по най-голямото руско пристанище в Черно море. В Русия: Ще е епично Украйна да ни смаже енергетиката, а не ние тяхната (ВИДЕО)

Интервюираният активист е подчертал, че докато държавните предприятия все пак получават купони, макар и за минимални нужди, то частните фирми са изправени пред значителни проблеми и търпят огромни загуби поради срива на транспортните си възможности.

"Има по-малко автомобили по пътищата. Маршрутките са препълнени до крайност. Много хора открито изразяват гнева си, обвинявайки ръководството на Кремъл в некомпетентност", казва той.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Кризата за горива в Русия се разраства след украинските удари: И комунистите протестират

Недостиг на бензин е налице в 20 региона на Русия и в окупираните територии на Украйна. Заради украинските атаки с дронове руските петролни рафинерии търпят значителни загуби и принудително са съкратили капацитета си за преработка.

Недостигът на бензин е заради "временно намаляване" на производството в няколко руски петролни рафинерии, което е довело до намаляване и на доставките на гориво за Крим, казва и Юрий Гоцанюк, председател на назначеното от Москва правителство на Крим.

Още: Пълен списък: Руските рафинерии, ударени успешно от Украйна за цялата война (ВИДЕО)

Крим навлезе в най-дългия си период на остър недостиг на бензин, посочва изданието. Липсата на гориво застрашава и сезона на сеитбата на полуострова.

Още: Русия е на ръба на бензинова криза

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Бензин Русия Крим ведомствени бензиностанции война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес