Георги Лозанов: Държавата с главно “Д“ името на Делян Пеевски ли е? (ВИДЕО)

Ако държава с главно “Д“ Делян Пеевски асоциира със собственото си име, това е една много опасна посока. Това каза в предаването Студио Actualno медийният експерт, културолог и писател доц. Георги Лозанов, който е и главен редактор на сп. “Лик“. Той коментира какво означава изказването на Пеевски, че ще има държава с главно “Д“: “Въобще персоналната роля и натрапването на персоналната роля, това голямо “Аз“, което се превърна в българската политика като че ли в нещо, разбиращо се от само себе си, е опасен път, защото това е път към автокрация. Голямото “Д“, ако това е свързано с неговото име, това е много опасна посока. А пък такава аналогия явно стои.

Въобще, в момента е известно, че светът, а България особено, е на прага между демокрацията и автокрацията и много зависи накъде ще тръгнем.

И затова всякакви мощни персонални култове, каквито вътрешнопартийни започват да се градят, създават предпоставки за автокрация в България.“

Още: Един ден в държавата с главно Д.

Форумът и президентът

Доц. Лозанов говори и за новосъзданения “Форум за демократично действие“. Припомняме, че преди около седмица

хора на науката, на духа и перото, експерти в различни области, се обединиха във “Форум за Демократично действие“.

Снимка БГНЕС

Целта им, според тях самите, е демократичната общност да се обедини и да бъде излъчен общ десен кандидат за президент.

Още: Борисов беше "унижен" от Пеевски: Анализатори за скандала на седмицата

Той трябва да е с евроатлантическа ориентация, да има ясна позиция за войната в Украйна и да е непремирим към корупцията. Ето какво каза Георги Лозанов за една от целите на форума:

“Дълбоката държава“

“Свързана е с това, България да бъде правова държава. С върховенството на правото, за което тази дясна общност и нейните политици винаги са се борили.

През вече превърналото се в клище “съдебна реформа“, което всъщност опира до това по един или друг начин “дълбоката държава“ да изчезне. Какво значи “дълбоката държава“?

Още: Асен Василев: Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов

Значи да има една власт, дълбока, която да управлява легитимно избраната власт. Аз това даже напоследък го наричам автовасалство.

Ние сами ставаме васали на самите себе си. И по-скоро на тази “дълбока държава“, която всъщност управлява легалната държава.

Това става по-скоро именно на територията на правораздаващите органи, които са репресивни и чрез тях “дълбоката държава“ успява да налага собствената си воля.

Чрез заплахи, сега в момента арестът се е превърнал в силно репресивен инструмент.“

Още – във видеоматериала.