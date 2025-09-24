Войната в Украйна:

Георги Лозанов: Държавата с главно “Д“ името на Делян Пеевски ли е? (ВИДЕО)

Ако държава с главно “Д“ Делян Пеевски асоциира със собственото си име, това е една много опасна посока. Това каза в предаването Студио Actualno медийният експерт, културолог и писател доц. Георги Лозанов, който е и главен редактор на сп. “Лик“. Той коментира какво означава изказването на Пеевски, че ще има държава с главно “Д“: “Въобще персоналната роля и натрапването на персоналната роля, това голямо “Аз“, което се превърна в българската политика като че ли в нещо, разбиращо се от само себе си, е опасен път, защото това е път към автокрация. Голямото “Д“, ако това е свързано с неговото име, това е много опасна посока. А пък такава аналогия явно стои.

Въобще, в момента е известно, че светът, а България особено, е на прага между демокрацията и автокрацията и много зависи накъде ще тръгнем.

И затова всякакви мощни персонални култове, каквито вътрешнопартийни започват да се градят, създават предпоставки за автокрация в България.“

Форумът и президентът

Доц. Лозанов говори и за новосъзданения “Форум за демократично действие“. Припомняме, че преди около седмица

хора на науката, на духа и перото, експерти в различни области, се обединиха във “Форум за Демократично действие“.

Целта им, според тях самите, е демократичната общност да се обедини и да бъде излъчен общ десен кандидат за президент.

Той трябва да е с евроатлантическа ориентация, да има ясна позиция за войната в Украйна и да е непремирим към корупцията. Ето какво каза Георги Лозанов за една от целите на форума:

“Дълбоката държава“

“Свързана е с това, България да бъде правова държава. С върховенството на правото, за което тази дясна общност и нейните политици винаги са се борили.

През вече превърналото се в клище “съдебна реформа“, което всъщност опира до това по един или друг начин “дълбоката държава“ да изчезне. Какво значи “дълбоката държава“?

Значи да има една власт, дълбока, която да управлява легитимно избраната власт. Аз това даже напоследък го наричам автовасалство.

Ние сами ставаме васали на самите себе си. И по-скоро на тази “дълбока държава“, която всъщност управлява легалната държава.

Това става по-скоро именно на територията на правораздаващите органи, които са репресивни и чрез тях “дълбоката държава“ успява да налага собствената си воля.

Чрез заплахи, сега в момента арестът се е превърнал в силно репресивен инструмент.“

Спасиана Кирилова
