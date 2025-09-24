Войната в Украйна:

Зеленски: Международното право не функционира, ако нямате влиятелни приятели (ВИДЕО)

24 септември 2025, 20:12 часа 251 прочитания 0 коментара
„Международното право не функционира в пълния си капацитет, ако нямате влиятелни приятели, които са готови да застанат зад него“. Това заяви в речта си пред общото събрание на ООН украинският президент Володимир Зеленски. Той също така подчерта, че „няма гаранции за сигурност“, намеквайки за невъзможността на международните механизми да защитават ефективно държавите без силни съюзници или мощни оръжия.

 

Срещата с Тръмп

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски призна, че е бил донякъде изненадан от публикацията на американския си колега Доналд Тръмп, който, припомняме, написа в социалната си мрежа Truth Social, че Украйна може да си върне всичките окупирани територии. Но нарече това много положителен сигнал.

В интервюто му за Fox News на въпроса на водещия дали е бил учуден от този обрат на събитията, Зеленски каза: "Малко. Да. Искам да кажа, че съм уверен в моя народ, в моята армия и в силата на подкрепата на Съединените щати, но американският президент беше по-позитивен по този въпрос и показа, че иска да подкрепя Украйна до самия край. Затова сега разбираме, че сме готови да прекратим тази война възможно най-бързо. Той иска, аз искам, нашият народ иска, но той (Тръмп – бел.ред.) осъзна, че Путин не иска, и той (Тръмп – бел.ред.) вижда, че той (Путин – бел.ред.) не печели, макар да казва на всички, че печели."

"Да, това беше малка изненада за мен, Вие сте прав – виждам много положителен сигнал, че Тръмп и Америка ще бъдат с нас до края на войната. Ще видим, но дано Бог да благослови това да е така", каза украинският президент.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
