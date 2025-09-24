Войната в Украйна:

Глас от ЦСКА 1948: Можем да спечелим титлата в Първа лига

Футболистът на ЦСКА 1948 Марто Бойчев бе награден за номер 1 на 9-ия кръг в Първа лига. Младият халф отбеляза първия гол при победата с 4:0 над Локомотив Пловдив. След него се наредиха Армстронг Око-Флекс, Серджо Падт, Мамаду Диало и Николай Златев. Според талантливия полузащитник, който е внук на легендата на Левски Михаил Вълчев, тимът от Бистрица може да спечели титлата в родния елит.

„Получи се добър мач срещу Локомотив Пловдив. Това е отбор с много история и фенове. Още не съм готов за повиквателна в мъжкия национален отбор. Трябва да подобря много играта си, да подобря физическата подготовка. След година-година и половина мисля, че ще бъда готов“, започна Бойчев.

"Да, ЦСКА може да спечели титлата. Имаме отбор с много добри футболисти. Направихме хубава селекция и колективът ни е отличен. Има опитни играчи, които ни дават съвети. Няма напрежение върху нас, по-младите. На "Герена" Левски ни победи, но се надявам в Бистрица да ги надиграем и ние да спечелим“, допълни той.

На въпрос дали дядо му е разочарован, че не играе при „сините“, той подчерта: „Дядо ми не ми се сърди, че не играя за Левски, а за ЦСКА 1948. Винаги ме е подкрепял. Той каза в едно интервю, че много би се радвал, ако един ден се завърна на Герена“.

Марто Бойчев говори и за своя идол във футбола, както и дали мечтае за кариера зад граница: „Моят идол е Меси! Той е най-големият футболист на всички времена. Готов съм да изляза в чужбина, но на този етап съм се съсредоточил върху отбора на ЦСКА. Моят любим отбор е Барселона и се надявам един ден да сбъдна мечтата си да играя там. Благодаря на старши треньора Иван Стоянов и неговия щаб. Опитвам се да оставам след тренировка и да тренирам удари и фалове. Най-удобно ми е зад нападателя, но мога да играя и на лявото крило. За мен най-важното е да съм на терена и да показвам каквото мога“.

