Най-важните новини за деня: 24 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 септември 2025 г.

ВСС ПАК ОСТАВИ БОРИСЛАВ САРАФОВ И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърди решението си Борислав Сарафов да остане временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Колегията отказа да открие ново административно производство за назначаване на друг и.ф. ръководител на държавното обвинение.

СЪС СКАНДАЛНИ АРГУМЕНТИ: ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ СЕ ГОТВИ ДА ВЕКУВА НАЧЕЛО НА ВАС (ВИДЕО)

Готви ли се ръководителят на Върховния административен съд Георги Чолаков да векува на поста по примера на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов? Въпросът беше повдигнат от аудиозапис, публикуван от BIRD късно снощи. Автентичността на записа засега не е потвърдена. В него се чува глас, който силно наподобява този на председателят на ВАС, намиращ се в приятелска среда.

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ: ДЪРЖАВАТА С ГЛАВНО “Д“ ИМЕТО НА ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ЛИ Е? (ВИДЕО)

Ако държава с главно “Д“ Делян Пеевски асоциира със собственото си име, това е една много опасна посока. Това каза в предаването Студио Actualno медийният експерт, културолог и писател доц. Георги Лозанов, който е и главен редактор на сп. “Лик“. Той коментира какво означава изказването на Пеевски, че ще има държава с главно “Д“: “Въобще персоналната роля и натрапването на персоналната роля, това голямо “Аз“, което се превърна в българската политика като че ли в нещо, разбиращо се от само себе си, е опасен път, защото това е път към автокрация. Голямото “Д“, ако това е свързано с неговото име, това е много опасна посока. А пък такава аналогия явно стои.

ЗАРАДИ АРЕСТА НА БЛАГОМИР КОЦЕВ: ЕВРОДЕПУТАТИ АТАКУВАТ ПЛАЩАНИЯТА КЪМ БЪЛГАРИЯ

Евродепутатите от "Обнови Европа" поискаха Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия, съобщи БНР, позовавайки се на "Политико". Председателката на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че българското правителство използва независимата антикорупционна комисия за политически цели. "Обнови Европа" се появи като политическа група заради френския президент Еманюел Макрон.

ЗАДКУЛИСИЕТО И СОФИЯ: КОЙ ИСКА ДА Я ВЛАДЕЕ? РАЗКРИТИЯ ОТ БОЙКО ДИМИТРОВ (ВИДЕО)

Няма да е 90 дни ремонтът на "Топлофикация", на етапи ще бъде. Проблемът е обаче, че това е лошо планиран ремонт, винаги се прави с предварително съгласуване. Още текат обществените поръчки. Това заяви в предаването “Студио Actualno” председателят на групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет, Бойко Димитров, по казуса с ремонта на “Топлофикация София” в района на “Дружба-2”.

ВПИСВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНСКАТА КОНСТИТУЦИЯ НЯМА КАК ДА ОТПАДНЕ: ГОВОРИ ВИКТОР СТОЯНОВ (ВИДЕО)

Вписването на българите в македонската конситуция няма как да отпадне. Това каза в предаването Студио Actualno Виктор Стоянов от Фондация “Македония“. Той отговори на въпрос възможно ли е Европейската комисия (ЕК) да подкрепи предложението, за което правителството на Християн Мицкоски усърдно лобира, да отпадне от преговорната рамка с Евпорейския съюз (ЕС) условието за вписването на българите като държавотворен народ в македонската конституция, както неофициално се говори в средите на някои евродепутати: “Бързам да кажа, че не, не е възможно. Как да кажа, в кулоарите на ЕК или на Европейския парламент (ЕП) много неща се говорят. Видяхме и скандали в миналото, свързани със Северна Македония и техен активен лобизъм.

АЛБАНСКИЯТ ПРЕМИЕР НАМЕКНА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ТЕРОРИСТ СПРЯМО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Албанският премиер Еди Рама зае позиция, с която де факто подкрепи управлението на ВМРО-ДПМНЕ що се отнася до темата с българите в Северна Македония, гледана през призмата на членството на страната в ЕС. За момента европейският път на Македония е спрян, защото Скопие така и не иска да признае българите официално, в македонската конституция.

БЪЛГАРИЯ ПРЕКРАТЯВА ДОГОВОРА ЗА ТРАНЗИТ НА РУСКИ ГАЗ

България ще прекрати договора за транзит на руски газ през 2026 г. Това обяви премиерът Росен Желязков по време на посещението си в САЩ за участие в Годишната сесия на Общото събрание на ООН. "Що се отнася до призива на президента Доналд Тръмп, прозвучал в рамките на сесията, ние като част от Европейския съюз ще се присъединим към решенията на Съюза. В краткосрочен аспект – 2026 г. – договорите за ползване или за транзит на руски природен газ ще бъдат преустановени", заяви премиерът.

ЗАЩИТА СРЕЩУ РУСКИТЕ ДРОНОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО В БЪЛГАРИЯ: ДОКЪДЕ С ДЕТАЙЛИТЕ?

Има две инициативи що се отнася до дроновете, които се развиват. Първата е "Източен страж" - тя предполага увеличаване на възможностите за сателитно наблюдение, усилване на ПВО и разполагане на повече самолети на източния фланг на НАТО. Втората инициатива е стената от дронове – най-общо казано тя трябва да включва средства за откриване на безпилотни летателни апарати, средства за заглушаването на сигналите, с които работат, както и да има средства за унищожаването им (зенитни артилерийски установки, картечници с голям калибър, дронове-прехващачи, дори лазерно оръжие – Найденов посочи, че Израел ползва такова оръжие, известно е като "Железен лъч"*). Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

РУСИЯ ПРЕДИЗБОРНО ЗАЛИВА ЧЕХИЯ С ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. ЦЕЛТА Е ЯСНА

Много е заложено на предстоящите избори в Чехия – особено за Русия. Затова не е изненада, че страната е залята от проруска дезинформация през последните месеци.

ТРЪМП ГОВОРИ ГРЪМКО, ДЕЙСТВА ПЛАХО – РЕБУСЪТ "УКРАЙНА" СИ СТОИ. НОВА РУСКА РАФИНЕРИЯ ГОРИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Началото на годишната среща на Общото събрание на ООН в Ню Йорк се превърна в еманация на всичко, което е американският президент Доналд Тръмп. Той буквално избълва един куп запомнящи се реплики по един куп теми, най-вече войната в Украйна. Големият проблем при Тръмп – гръмко говорене, не толкова гръмки действия.

ЗЕЛЕНСКИ: ТРЪМП ВЕЧЕ МИ ВЯРВА ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО НА ПУТИН

След последните събития американският президент Доналд Тръмп ми вярва повече, отколкото на Владимир Путин. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на брифинг в Ню Йорк след среща с американския му колега, предаде Укринформ.