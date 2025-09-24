Войната в Украйна:

Потвърдено: Митата върху вноса на автомобили от ЕС са в сила от 1 август в САЩ

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп издаде днес изпълнителна заповед за прилагане на търговското споразумение между САЩ и Европейския съюз, предаде Ройтерс. В него се потвърждава, че обложеният с мито от 15 на сто внос на автомобили и авточасти от ЕС започва да важи от 1 август със задна дата. В официалното известие са изброени и изключения, като стоките, които няма да бъдат обмитявани, включват определени фармацевтични продукти, части за самолети и други.

В края на юли Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, което предвижда базова ставка от 15 на сто за износа на почти всички стоки, включително автомобилни части, полупроводници и фармацевтични продукти от Европа към САЩ. Това ниво е по-ниско от предварително обявените 30 на сто от президента на САЩ Доналд Тръмп.

В рамките на новото споразумение автомобили, произведени в САЩ, ще се внасят безмитно в Европейския съюз.

