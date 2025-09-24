Задкулисието и София: Кой иска да я владее? Разкрития от Бойко Димитров (ВИДЕО)

Няма да е 90 дни ремонтът на "Топлофикация", на етапи ще бъде. Проблемът е обаче, че това е лошо планиран ремонт, винаги се прави с предварително съгласуване. Още текат обществените поръчки. Това заяви в предаването “Студио Actualno” председателят на групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет, Бойко Димитров, по казуса с ремонта на “Топлофикация София” в района на “Дружба-2”.

“Топлофикация” дължи над 2 млрд. Това е единствената топлофикация, която има такива сериозни проблеми. На повечето места, където тези компании бяха приватизирани, се работи добре - при тези цени на парното. Начини има, но тук в София това е безкрайно закъсняло, обясни Димитров. Той каза, че има добри примери след приватизация за дружества, които са се развили много добре. Трябва да се направи една добра процедура. В София например имаме изключително ниски загуби на вода - има частен ВиК оператор и той работи добре, счита Димитров.

Изкарахме парите си през комините на “Топлофикация” - трябва едновременно да се произвежда ток и топлоенергия. Това е начинът. Трябва да има свежи пари за инвестиции и управление, което да мисли дългосрочно, начерта приемливия план са развитието на “Топлофикация”Димитров. По думите му обаче дългът се покрива някъде по сметките на “Булгаргаз” и БЕХ, като това източва ресурсите на енергийната мрежа на страната.

Кой иска да владее София?

Делян Пеевски си показа какви интереси има в София, за Красьо Черния също има информация, че се опитва да си прокарва интереси през общинските дружества. “Има задкулисни интереси да се сложат едни хора. Нищо, че имаме кмет, има общински дружества, където изтича голяма част от обществения ресурс”, сподели Димитров. Той каза, че е много притеснително, че турска фирма в София била готова да извозва боклука, но някой мистериозно ѝ запалва камионите. Всеки трябва да разбере, че не може да изнудва софиянци, да печели на техния гръб, каза общинският съветник.

Той разкри още, че червена зона в столицата няма да има, но се предвижда разширяване на останалите - синя и зелена.

