Неочаквана "криза на увереността" за Кейт Мидълтън я принуди да промени външния си вид

Кейт Мидълтън, принцесата на Уелс, наскоро намери място в заглавията на вестниците, не заради кралско появяване или благотворително събитие, а заради косата си. След като разкри по-светли, меденоруси кичури след лятната ваканция, 43-годишната кралска особа бързо промени решението си и се върна към характерния си по-тъмен нюанс. Причината? Буря от критики в интернет, които, според вътрешни източници, са я оставили емоционално наранена по време на и без това труден период.

Снимка: Getty Images

След като се сблъска с огромния натиск на публичния живот, докато преминаваше през лечение за рак, разкрито в началото на миналата година, Кейт се върна към кралските си задължения с надеждата за ново начало. Но вместо окуражаване, тя беше посрещната с остри коментари за външния си вид.

Макар че някои почитатели похвалиха новия ѝ вид, други бяха безмилостни, наричайки по-светлия нюанс неблагоприятен и казвайки, че я кара да изглежда уморена или изтощена.

Среща с критиките: увереност, натиск от медиите и подкрепата на Уилям

Снимка: Getty Images

Според източници от кралското семейство, негативната реакция предизвикала неочаквана "криза на увереността" у Кейт. Въпреки че била похвалена за силата и елегантността си по време на болестта си, тази внезапна вълна от негативни реакции я накарала да се съмнява в себе си. Един от приятелите ѝ споделил, че Кейт се чувствала оптимистично след лятната си почивка, но признала, че се чувствала тревожна и несигурна, след като коментарите започнали.

В опит да пренасочи вниманието обратно към работата си и да се отдалечи от разговорите, свързани с външния ѝ вид, Кейт бързо отново потъмнила косата си, като според информациите избрала да "успокои нещата", вместо да подхранва разсейването. Не е ставало въпрос просто за стил, а за контрол и самообладание в лицето на критиката.

Сред критиките Кейт намерила подкрепа в съпруга си, принц Уилям, който според информациите я насърчавал постоянно. Личности от модната индустрия също се изказаха. Известният фризьор на знаменитости Сам Макнайт, който е работил с принцеса Даяна, публично защити Кейт, като заяви, че косата е нещо дълбоко лично и символично. "Тя е броня, тя е увереност, тя е емоция", написа той в пост с категорични думи, призовавайки обществеността да прояви повече съпричастност.

Снимка: Getty Images

Според запознати, реакцията е била особено остра, защото е дошла в момент на по-голям личен и семеен стрес. Напрежението в кралското семейство, включително все още разкъсаните отношения с принц Хари, са оказали силно влияние. Според приятели, Кейт е останала спокойна на публични места, но в личен план е преживяла тази есен като един от най-трудните моменти в кралския си живот. Въпреки този труден период, близките на принцесата подчертават нейната устойчивост. Казват, че тя разглежда косата си като част от публичния си имидж, като продължение на увереността, която излъчва, но отказва да позволи на критиката да диктува поведението ѝ. "Дори в най-тежките си моменти Кейт се събра", казва вътрешен източник. "Тя знае, че короната е съпроводена с внимателно наблюдение, но това не го прави по-лесно."

В крайна сметка, реакцията на Кейт говори много не само за нейната лична сила, но и за огромния натиск, на който са подложени публичните личности дори при най-малките си решения, пише "Marca".