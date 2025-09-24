Нови атаки с дронове срещу руски черноморски пристанища, офисът на известен петролен консорциум е поразен (ВИДЕО)

Офисът на Каспийския тръбопроводен консорциум в най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск е понесъл щети, а двама от служителите му са били ранени. Причината - атаката с морски дронове и безпилотни летателни апарати, която стана факт по-рано днес. Това съобщава КТК в официалния си канал в Телеграм.
Според информацията, ранените служители на КТК са откарани в болница, административният офис на компанията е временно затворен.
КТК е мащабна международна нефтопроводна система, изградена за доставка на петрол от Западен Казахстан (предимно от находищата Тенгиз, Карачаганак и Кашаган) до терминали на Черно море при пристанището Новоросийск, Русия. Най-голям акционер в КТК е Русия, с 24% в консорциума, а "Лукойл" и "Роснефт" държат дялове съответно от 15% и 7,5%. Чрез Mobil Caspian Pipeline Company, Exxon Mobil държи 7,5% дял в КТК. По-голям дял има Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, т.е. още един западен петролен гигант е със сериозен дял. Италианската Eni също има дял - 2%.
Атака и в Туапсе
Междувременно, атака с дронове е станала факт и в друго руско пристанище - Туапсе. Там има петролен терминал, в близост има и рафинерия:
Tuapse, in Russia’s Krasnodar region, is under drone attack, including naval drones. Earlier, the port of Novorossiysk was under attack. https://t.co/CD5ShK57Kz pic.twitter.com/SlBnb9mMqa— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025
В Анапа също има въздушна тревога - там се намира началото на "Турски поток", има газов хъб. Наред с Новоросийск, има обявено извънредно положение и в Сочи. Има спекулации, че в атаката се използват и украинските ракети "Фламинго":
