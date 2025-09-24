Руски "Искандер"-и по полигон на украинските сухопътни войски, има жертви

Днес, 24 септември, руските сили са извършили комбинирана атака, включително с две балистични ракети "Искандер", срещу учебно поделение на Сухопътните войски на Украйна, причинявайки жертви сред личния състав.

Ударът е попаднал в укритието и въпреки всички взети мерки за сигурност е било невъзможно да се избегнат жертвите, се казва в публикация на Сухопътни войски на Въоръжените сили на Украйна в страницата им във Facebook.

"Службите за спешна помощ работят на мястото на инцидента. Ранените получават своевременно цялата необходима медицинска помощ", се казва в изявлението.

Телеграм каналът "Николаевский Ванек" твърди, че ударите са били насочени към тренировъчен полигон в Гончаровск, Черниговска област.

Още: Не само Русия "освобождава": Украйна с дроновете си освободи Крим от бензина

От Сухопътните войски отбелязват, че се провежда постоянна работа по оборудването на учебните центрове, полигони и други военни обекти с убежища и се предприемат допълнителни мерки за сигурност за защита на военнослужещите по време на ракетни и въздушни атаки. Понякога обаче въпреки всички взети мерки се стига до смъртни случаи.

Удар след удар по най-голямото руско пристанище в Черно море. В Русия: Ще е епично Украйна да ни смаже енергетиката, а не ние тяхната (ВИДЕО)