"Не на диктатурата": Пореден протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна

Пореден протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Проявата започна в 18:30 ч. пред сградата на общината. Малко след това демонстрантите слязоха на кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и оттогава то е блокирано. Демонстрантите скандират са „Свобода!“ и „Не на диктатурата!“.

Организаторите обявиха, че протестът е „срещу подмяната на вота на варненци посредством завладяното правосъдие“. Хората настояват на кметът Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев да бъдат пуснати незабавно от ареста.

А по-рано днес във Фейсбук страницата на Коцев се появи негово писмо от ареста, в което обявява, че няма да предаде варненци и няма намерения да подаде оставката си. „Нека прократурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят на предсрочни избори“, се казва още в писмото.

