Кой предлага порциите и кой ще предизвика избори? Прогнози на Емилия Милчева (ВИДЕО)

За мен беше много любопитно как господин Пеевски, който се легитимира като защитник на народа, се ядоса, че трябва да се разходи понародному. Тези политически провокации работят добре, защото показват на хората, че трябва да престанат да бъдат конформисти.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът Емилия Милчева, коментирайки политическия дневен ред. Само с граждански натиск и граждански протести може да се стреснат политиците и ако не да бъдат принудени сега да извършат нещо, то то ще стане на по-късен етап, подчерта Милчева.

Аз не мисля, че радикализация на протестите са единственото решение. Те трябва да останат, но да бъдат комбинирани със силни парламентарни действия. В няколко опозиционни партии имаме смислена коалиция в лицето на ПП-ДБ, изрази мнение Милчева. По какво различаваме ПП-ДБ от останалите опозиционни партии - нито една от тях не защитава проевропейски ценности, нито една от тях не атакува съдебната система.

Във втория си мандат Радев и кръговете около него, изглежда, не са припознали съдебната система като тема. Той атакува Пеевски, Борисов, но съдебната система остава отвъд обсега на своята атака, разви тезата си Емилия Милчева.

Същественото в политическата карта е кой може да предложи повече порции, защото г-н Пеевски очевидно може да разпределя порциите. Ние го виждаме по това как работят институциите, усещаме го всеки ден именно защото има едни хора, които са готови на всичко, за да успеят.

Радев наистина трябва да слезе от пантеона на президентството и всекидневно да дебатира с политици - ежедневно да отстоява определени политики. За мен няма съмнение, че ще има нови избори, въпросът е кой ще ги предизвика, посочи още Емилия Милчева.

