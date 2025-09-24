"София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно "Д"": Кметът отговори на Пеевски за паркирането

Кметът на София Васил Терзиев отговори на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, който излезе с позиция срещу неговото предложение за поскъпване на платеното паркиране в София. В пост във Фейсбук кметът обясни на какво основание е направено предложението. Предложението е за синя зона вече да се плащат 4 лв. за час престой, а за зелената – 2 лв. Предлага се още разширяване на зоните за платено паркиране и увеличаване на работното време.

Ето и цялата позиция на Васил Терзиев:

Преди малко повече от седмица ви поканих да участвате в анкета за паркирането в София. Попълниха я 22 230 души – хора от всички части на града, които показаха, че това е една от най-важните теми за софиянци.

Благодаря на всички, които отделиха време и споделиха своето мнение. Вашите отговори са основата, върху която подготвихме конкретни предложения за промяна с цел по-свързан, по-зелен и по-модерен транспорт в града.

Какво чухме от хората:

Недостигът на паркоместа е най-големият проблем – много време се губи в обикаляне и често се паркира далеч от дома.

Около 50% подкрепят разширяване на зоните в „Банишора“, южните квартали до бул. „Т. Каблешков“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“ и „Изгрев“.

В „Манастирски ливади“, „Кръстова вада“ и „Студентски град“ също има силна подкрепа за платена зона, но там първо трябва да се решат проблемите с инфраструктурата.

В съществуващите зелени подзони („Център“, „Оборище“, „Иван Вазов“, южната част на „Лозенец“ и „Яворов“ и др.) хората са склонни да приемат по-високи цени, за да намалее натискът за паркиране.

Живеещите в синя зона настояват тя да работи и в неделя. 80% смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.

На база това вчера, заедно с председателя на СОС Цветомир Петров и общинските съветници от групата на ПП–ДБ Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, внесохме доклад за изменение в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Какво предлагаме:

Разширяване на зелената зона в южните квартали, „Банишора“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“ и „Изгрев“.

Превръщане на част от сегашните зелени подзони в сини.

Уеднаквяване на работното време на зоните – 8:30–20:30. Синята зона вече ще работи и в неделя.

Премахване на хартиените талони и запазване на ограничението – до 2 ч. в синя и до 4 ч. в зелена зона.

Актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.

И най-важното – част от приходите ще остават в Столична община и ще се използват за нови паркинги, тротоари и по-добра инфраструктура в кварталите.

Благодаря на Симеон Ставрев и администрацията на Столична община за цялата работа по анкетата и по доклада, както и на общинските съветници, които станаха съвносители на предложенията. Тези предложения не са на една или друга партия – те са предложения за града, на база на данни от града. Те са резултат от дългата работа на много общински съветници от различни групи, както и от идеите, които успяхме да съберем от гражданите на София. Надявам се тези идеи да получат нужната подкрепа в Общинския съвет, защото работата за София е наша обща отговорност.

Паркирането може да бъде по-справедливо, удобно и предвидимо. А средствата, които даваме, да се връщат обратно при нас – в нашите квартали, в по-добра и уредена градска среда. И докато хора без политическо представителство в столицата се опитват да рушат, аз ще продължа усилията да градим заедно. Политиката е действие, не говорене и евтин популизъм. София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно „Д“.