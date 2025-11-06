Любопитно:

Аспект на деня и фаза на Луната на 7 ноември 2025 г. Съдбоносен ден

06 ноември 2025, 16:28 часа
Аспект на деня и фаза на Луната на 7 ноември 2025 г. Съдбоносен ден

На 7 ноември 2025 г. Луната е намаляваща, 17-и лунен ден до 18:17 ч. На този ден тройката Плутон, Сатурн и Уран ще си направят нещо като купон. Не се учудвайте, ако внезапно ви се прииска да махнете онзи стар диван или най-сетне да се разделите с този, който само ви вдига кръвното в последно време. Венера в квадрат с Плутон ще допринесе за това решение. Важното е всичко да се случи кротко и без скандали и чупене на чинии. 

Ретрограден Меркурий от 9 до 29 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии 

Използвайте сутрешните часове, за да се справите с ежедневните си задачи – помислете за бюджетиране, разчистване на бюрото си и грижа за физическото си благополучие. След обяд намерете време за уединение и размисъл. Запишете всички мисли, които ви хрумват – дори тези, които ви се струват странни или неочаквани. Те носят семената на бъдеща промяна.

Сънища и подстригване

Подстригването на този ден не е подходящо, тъй като може да доведе до болести и натоварване на психиката. Сънищата, видени в 17-и лунен ден винаги предсказват нещо добро, затова и човек рядко сънува тогава. Ако видите нещо на сън не забравяйте да го опишете подробно в дневника си. 

Пълнолуние 2025 година  

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
