Приходите от петрол и газ са се сринали с 30%: Руското финансово министерство

Руският бюджет продължава да губи приходи заради падащите цени на петрола и увеличаващите се санкции. През октомври 2025 г. в хазната са влезли 888,6 милиарда рубли данъци от петролните и газови компании - това е с 27% по-малко от същия месец на предходната година. Това сочат данните на руското Министерство на финансите в четвъртък, които бяха публикувани на сайта му на 6 ноември и анализирани от The Moscow Times.

В парично изражение бюджетът е събрал 322 милиарда рубли по-малко, отколкото през октомври 2024 г. Приходите от ключовия данък върху добива на полезни изкопаеми са намалели с 26% на годишна база, от 908,1 милиарда рубли до 671,3 милиарда.

В натрупване за първите 10 месеца бюджетът е получил 7,5 трилиона рубли приходи от петрол и газ - с 2 трилиона рубли по-малко от предходната година (9,54 трилиона). Освен това темпът на спад се увеличава: от януари до май е бил 14%, до края на юни - 17%, през юли - 18%, през август - 20%, а през октомври - 21%.

Първоначално правителството е заложило 10,94 трилиона рубли приходи от петрол и газ, от които 1,8 трилиона е трябвало да попълнят Фонда за национално благосъстояние. Падащите цени на петрола и засилващата се рубла обаче принудиха длъжностните лица да преразгледат бюджетните си прогнози. Сега Министерството на финансите очаква приходите от енергетика да намалеят с почти 22% от планираната сума до 8,6 трилиона рубли и не предвижда значителен растеж през следващите три години. (ПЪЛНАТА СТАТИСТИКА за петролните продукти)

Според проектобюджета, хазната ще събере 8,9 трилиона рубли данъци върху петрол и газ през 2026 г., 9 трилиона през 2027 г. и 9,7 трилиона през 2028 г. Това представлява намаление съответно с 20%, 19% и 13% в сравнение с 2024 г.

За да компенсират срива и да затворят бюджетната дупка от 5,7 трилиона рубли тази година и над 10 трилиона през следващите три години, руските власти възнамеряват да използват данъци върху нересурсния сектор на икономиката и рязко увеличение на дълга. От 2026 г. правителството ще повиши ДДС до 22%, ще увеличи рязко данъците върху малкия бизнес, а също така планира да вземе назаем приблизително 12 трилиона рубли под формата на нови заеми, пише изданието.

