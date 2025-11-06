Войната в Украйна:

Бивш шеф на сръбското разузнаване: Българите да мълчат, да палят свещи и да искат прошка

Бивш шеф на сръбското разузнаване: Българите да мълчат, да палят свещи и да искат прошка

"Нека българите мълчат, защото още не сме преброили всички изклани сръбски деца, оставени от българските окупатори на Сърбия в двете световни войни. Преди да споменете сърбите, първо запалете свещ и поискайте прошка за Сурдулица, Топлица, Бойник, Драговац, Крива река и едва тогава кажете нашето име". Това се посочва в позиция на Александър Вулин, счита за приближен до сръбския президент Александър Вучич, като думите му предава Думите му предава telegraf.rs., като те са в отговор на тревогата на българския президент, че доктрината за „Сръбски свят“ и че тя може да повлияе на стабилността на Западните Балкани.

„Сръбският свят е естествена потребност на сърбите – обединението е започнало и не може да бъде спряно“, каза Александър Вулин.

Дискусията около проекта за "Сръбски свят" възниква, всъщност много анализатори считат, че това е новото наименование на проекта за "Велика Сърбия". ОЩЕ: "Сръбски свят": Дясната ръка на Вучич ще обединява сърбите в една държава

Кой е Вулин?

Вулин е заемал различни постове през годините, сред които вицепремиер, вътрешен министър, министър на отбраната, както и шеф на сръбското контраразузнаваме. 

Обвинения към България

„Преди да бъда отстранен от поста директор на Агенция за сигурност и разузнаване (БИА), ние предотвратихме български опити за разпространение на учебници в цяла Сърбия, в които те наричаха Източна Сърбия своя, а топличките бунтовници – банда разбойници. Не пропуснахме да арестуваме шпиона на българската служба и по този начин да разбием мрежата, която изграждаха", казва Вулин. ОЩЕ: Вучич: Нямаме "Сръбски свят", но с него България оправдава политиката срещу нас

