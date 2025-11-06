Изкуственият интелект "изяжда" работните места: Най-масови съкращения от десетки години

Работодателите в САЩ, са съкратили над 150 000 работни места през октомври, което е най-голямото намаление за месеца от повече от 20 години насам, на фона на промени, задвижвани от масовото внедряване на изкуствен интелект и желание за намаляване на разходите. Това са изводите от проучване на консултантската компания за човешки ресурси "Чалънджър, Грей и "Кристмас", цитирано от агенция Ройтерс.

Увеличение на съкращенията със 175 на сто

Съкращенията през октомври са се увеличили със 175 на сто спрямо предходната година до 153 074, съобщи консултантската компания. От началото на годината до края на октомври работодателите са обявили 1 099 500 съкращения на работни места, което е увеличение с 65 на сто спрямо 664 839 за същия период на миналата година.

Още: Илюзията за безкраен растеж: Ще се спука ли балонът на изкуствения интелект?

Досега тази година съкращенията на работни места са на най-високото си ниво от пандемичната 2020 г., когато до октомври бяха обявени 2 304 755 съкращения.

"Някои сектори просто правят корекции след бума в наемането на персонал след пандемията, но това се случва, тъй като внедряването на изкуствен интелект, намаляването на потребителските и корпоративните разходи и нарастващите оперативни разходи водят до затягане на коланите и замразяване на наемането на персонал", каза Анди Чалънджър, главен директор по приходите в "Чалънджър, Грей и "Кристмас".

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект ще засегне 60% от работните места