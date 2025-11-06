Руска ракета "Искандер" е избила и ранила елитни украински морски пехотинци

Руска ракета е поразила мястото на церемония по награждаване в Днепропетровска област на Украйна на 1 ноември, убивайки членове на елитната 35-та бригада на украинската морска пехота. Официално няма яснота колко са жертвите, но Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърдиха удара, като според източници на украинската държавна медийна мрежа "Суспилно" са убити 8 души и са ранени 40.

Още: Руски "Искандер"-и по полигон на украинските сухопътни войски, има жертви

Украинският журналист Дмитро Святненко заяви, че брат му, 43-годишен "елитен оператор на дронове", който се е сражавал в Кринки, Курахово, Маринка и Красногоровка, е сред загиналите. Британският The Telegraph също обръща внимание на новината, като уточнява, че е започнато разследване дали е проявена небрежност при организацията на церемонията.

"Най-вероятно ни предадоха. Ракетата удари около 15 минути след като церемонията трябваше да започне. Стояхме на около 100 метра от факлите. Изведнъж „Искандер“ удари мястото, където трябваше да се проведе церемонията. Не чухме нищо - само мощна експлозия. Кракът на един от другарите ми беше разкъсан, раменете на другия бяха отнесени. Имахме късмет, че чакахме отстрани. Всички близо до факлите изчезна", каза анонимно украински войник пред репортери.

Още: Руска ракета "Искандер" порази украински военен полигон: Има убити и ранени (ВИДЕО)