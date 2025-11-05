Eврото, обедняването и ходовете на Борисов и Радев: Настимир Ананиев в Студио Actualno (ВИДЕО)

Любопитно:

Борисов иска да контролира всичко, той иска всичко да зависи от него. Той ревнува от Росен Желязков. Борисов няма как да е спасител. Той затъва все по-надолу и по-надолу. Неговото неистово желание да се върне на власт го кара да прави все по-големи и по-големи компромиси. Това заяви в предаването "Студио Actualno" бившият народен представител Настимир Ананиев, коментирайки конструкцията на Бюджет 2026-та и поведението на политиците.

Целите на политиците

Ето, сега бюджетът с кои гласове ще мине - с гласовете на ИТН, БСП и ДПС-Ново начало. Заявката е сега, че този кабинет ще изкара пълен мандат, но идващите президентски избори ще направят турбуленцията и врачуването на Борисов, че ще има ляв президент, вероятно ще се сбъдне. Вие имате вдигане на осигуровки, вдигане със сто процента на данък “дивидент” - това са леви мерки. Може би Борисов се откупва от БСП за това, че Рая Назарян става председател на парламента, Борисов вкарва леви мерки в бюджета. Вкарва се ляв бюджет с огромна възможност за заем - над 10 млрд. евро могат да бъдат изтеглени, обясни още Ананиев.

Според него политиците у нас са спокойни, че България има най-ниския външен дълг от всички страни в ЕС и затова си позволяват да взимат още. За мен този бюджет е предизборен бюджет - но за какви избори? Дали става дума само за президентските избори догодина, или се готвим за предсрочни парламентарни избори? Аз имам едно притеснение - когато си заложил такъв бюджет в годината, в която си заложил влизането в еврозоната, хората ще свържат своето обедняване с еврото - ще бъдат ударени работниците и работодателите. Не еврото, бюджетът на Борисов прави хората бедни. Този ляв бюджет помпа левите кандидати и това ще бъде кампанията на левите кандидати за президент, разсъждава още Ананиев.

Той каза, че президентът Румен Радев е твърде възможно да слезе от президентския стол, ако има предсрочни парламентарни избори и неговият мандат да бъде довършен от Илияна Йотова, която е много активна. Нея или я готвят да довърши мандат, или ще бъде кандидат на лявото, въпреки че аз мисля, че ще има друг кандидат там, който не е обявен, каза още бившият народен представител. 

