06 ноември 2025, 17:56 часа 755 прочитания 0 коментара
Реал Мадрид се отказа от трансферна цел, което автоматично превръща Ливърпул във фаворит

Испанският колос Реал Мадрид се отказа от намерението си да се включи в трансферната битка за капитана на Кристъл Палас - Марк Гехи, съобщава испанското издание AS. Договорът на Гехи с "орлите" изтича през следващото лято, а от 1 януари той ще има правото да подпише предварителен договор с друг клуб. "Кралете" възнамеряваха да се пробват за Гехи, но са се отказали заради високите финансови изисквания на играча, което автоматично превръща Ливърпул в основен фаворит за неговия подпис.

Ливърпул почти успя да привлече Гехи през лятото, като двата клуба бяха стигнали до предварително споразумение, а самият играч също се бе съгласил на условията да заиграе на "Анфийлд". В последния момент обаче Палас се отказа, тъй като не успя да уреди трансфер на потенциалния заместник на Гехи в защитата на отбора. Така ръководството на клуба, притиснато и от мениджъра Оливер Гласнер, прецени да не продава Гехи.

Ливърпул взима Гехи като свободен агент, но и губи Конате без трансферна сума?

От началото на сезона Гехи е един от най-солидните защитници на Острова, пък и въобще в световния футбол. Ливърпул продължава да настоява да го привлече, но бе притиснат от Реал Мадрид, който също показа интерес. Иначе в битката е въвлечен и лондонският гранд Арсенал, който понастоящем е лидер във Висшата лига. Все пак се смята, че Ливърпул остава фаворит за подписа на Гехи заради проекта, който му е предложен на "Анфийлд".

Предполага се, че Реал Мадрид може да се насочи към Ибрахима Конате, чийто договор с Ливърпул също изтича през следващото лято.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
