Пловдивското дерби е еманация на абсурдите в българския футбол | Точно попадение (ВИДЕО)

Провален празник, простащина на поредния "фен", който може само да вреди на иначе любимия си клуб, и еманация на мерките за сигурност по българските стадиони. Така можем да опишем скандала на пловдивското дерби, обсъден подробно в новия епизод на "Точно попадение". Спортните редактори на Actualno.com - Николай Илиев, Джем Юмеров и Бойко Димитров, разгледаха хронологично темата, в която абсурдите се множаха един след друг.

Един празник завърши с простотия

"Беше празник в Пловдив, хората се веселяха, но завършихме с простотия. Не сме дорасли да имаме такива стадиони. Всички плачем за нови стадиони, но когато се направи и феновете са на 3 метра от терена, виждаме какво се случва. Всички са виновни за тази ситуация", заяви Димитров.

"Мачът трябваше да бъде прекратен веднага, а не всички да слизат на терена. Щом властимащите не спазват правилата, не можем да го очакваме от феновете", допълни го Илиев. Журналистите се обединиха около мнението, че не стана ясна точната причина за прекратяване на мача, а главният съдия задължително е трябвало да прибере футболистите мигновено в съблекалнята след удара с бутилка в 41-вата минута.

Вървим ли към дербита без гостуваща агитка?

Бойко Димитров смята, че подобни действия биха станали причина за провеждане на дербита без гостуваща агитка, докато Джем Юмеров изрази възмущението си от фокусирането върху дребнотемия. Според Юмеров не се обръща внимание на голямата картина, а именно какви хора ходят по стадионите и какъв образ на футболния фен се изгражда в обществото. "В дискотеките ме проверяват по-обстойно, отколкото в секторите на агитките", гласеше краткият коментар на Джем Юмеров относно мерките за сигурност по българските стадиони.

Каква трябва да бъде ролята на полицията в дербитата, кои бяха най-големите куриози и виртуози през изминалата седмица, кой доминира в традиционната игра на "Точно попадение" и какви гръмки предположения и обещания бяха направени за Вечното дерби, гледайте във видеото:

